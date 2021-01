Cvirus.- Reino Unido responde a Alemania que la vacuna de AstraZeneca es eficaz en todos los grupos de edad

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La jefa de Inmunización de la Agencia de Salud Pública de Reino Unido, Mary Ramsay, ha defendido que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por las británicas AstraZeneca y Universidad de Oxford es eficaz en todos los grupos de edad.



"En los ensayos de AstraZeneca hubo muy pocos casos en personas mayores como para observar niveles precisos de protección en este grupo, pero los datos sobre las respuestas inmunitarias fueron muy tranquilizadores", ha comentado Ramsay en un comunicado.



Este mismo jueves, el grupo de expertos que asesora al Gobierno alemán en materia de vacunación ha recomendado que esta vacuna no se administre a personas mayores de 65 años por evidencia científica "insuficiente". En concreto, el Comité Permanente de Vacunación del Instituto Robert Koch de Alemania (STIKO, por sus siglas en alemán) ha señalado en un comunicado que "actualmente no se dispone de datos suficientes para evaluar la eficacia de la vacuna a partir de los 65 años".



En este sentido, la autoridad de Salud Pública británica ha apuntado que "tanto la vacuna de AstraZeneca como la de Pfizer/BioNTech son seguras y proporcionan altos niveles de protección contra el COVID-19, especialmente contra la enfermedad grave". "El riesgo de enfermedad grave y muerte aumenta exponencialmente con la edad: la prioridad es vacunar al mayor número posible de personas vulnerables con cualquiera de las dos vacunas, para proteger a más personas y salvar más vidas", ha argumentado.



La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés) detalló en su informe al aprobar la vacuna de AstraZeneca que "hay poca información disponible sobre la eficacia en participantes de 65 años o más, aunque no hay nada que sugiera falta de protección".



Está previsto que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) emita su recomendación sobre la vacuna desarrollada por AstraZeneca este viernes. Sin embargo, su directora, Emer Cooke, aseguró este martes en el Parlamento Europeo que los ensayos que han sido remitidos a la institución sobre la efectividad de la vacuna de AstraZeneca incluyen una cantidad "muy pequeña" de población mayor.



En su comparencia, señaló que esta vacuna podría ser aprobada para un grupo específico de edad. "Los estudios que se han hecho y que han sido incluidos en el dossier hasta ahora tienen una cantidad muy pequeña de población mayor y eso es lo que se ha discutido en los medios", afirmó ante la comisión de Salud Pública de la Eurocámara, respondiendo así a la polémica surgida después de que varios medios alemanes publicaran que la efectividad de esta vacuna en mayores de 65 años solo es del 8 por ciento.



La Comisión Europea y AstraZeneca han protagonizado en los últimos días algunos enfrentamientos públicos sobre los retrasos previstso en las entregas de las vacunas de la compañía. Bruselas incluso ha llegado a atacar a al acompañía por su "continua falta de claridad" en el calendario de entregas.