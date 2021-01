Cuba.- Díaz-Canel insiste en la tesis de la "provocación" para justificar el incidente con el ministro de Cultura

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha excusado al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, por el manotazo propinado el miércoles a un periodista y ha sugerido que hay quien "se escuda en el arte para provocar" a las autoridades de la isla.



El incidente ha tenido lugar durante una protesta de artistas y periodistas ante la sede del Ministerio. Alonso, acompañado de su 'número dos', Alfonso Rojas, avanzó hacia los integrantes de la protesta, momento en el cual el ministro golpeo a un trabajador de 'Diario de Cuba'.



"No es honesto quien se escuda en el arte para provocar asediando instituciones y funcionarios públicos, mientras la nación lucha a brazo partido contra bloqueo, pandemia y muerte", ha dicho Díaz-Canel en Twitter. "Nuestros ministerios no son tarimas mediáticas. Allí se trabaja duro", ha esgrimido.



El mandatario mantiene así la tesis que ya defendieron el miércoles desde el propio Ministerio. El propio Alonso ha acusado a los artistas de "sabotear" el diálogo y ha advertido de que su departamento "no aceptará presiones de mercenarios".



En la misma línea, Rojas ha asegurado que hasta tres veces solicitó una reunión con los manifestantes, que "no aceptaron y provocaron". "Las provocaciones no se aceptan", ha sentenciado, mientras que el Ministerio ha hablado directamente de un "show mediático" y de una actitud "francamente irresponsable" por parte de las personas congregadas ante la sede.



Los artistas, por su parte, han sostenido que no se negaban a entrar en el Ministerio, pero antes pedían la retirada de las fuerzas de seguridad. Así, han acusado a la Policía de actuar con violencia para reprimir una protesta pacífica que venía ya precedida de varias detenciones y reclusiones domiciliarias, según el portal '14ymedio'.



"Se los llevaron a todos en una guagua, a mí no me dejaban pasar, me retuvieron casi al llegar, había un cordón de Policía en cada esquina", ha explicado el dramaturgo Yunior García al citado medio, voz de la disidencia de la isla.



Representantes de la oposición como José Daniel Ferrer o Rosa María Payá, hija del difunto Oswaldo Payá, también han condenado en redes los incidentes, pidiendo incluso un endurecimiento de las sanciones. El Observatorio Cubano para los Derechos Humanos ha reclamado nuevas sanciones a Estados Unidos y la Unión Europea ante las "vergonzosas y violentas actuaciones" de Alonso y Rojas.