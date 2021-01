Coronavirus.- El Defensor del Pueblo de Ecuador denunciará al ministro de Salud por malversación de fondos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, llevará ante la Justicia al ministro de Salud del país, Juan Carlos Zevallos, por un supuesto delito de malversación de fondos por aprovechar su cargo para entregar vacunas contra el coronavirus a un centro geriátrico al que no le correspondían y en el que se vacunaron varios de sus familiares.



Después de que el lunes pidiera su dimisión, este miércoles Carrión ha anunciado que llevará el caso ante la Fiscalía, ya que "aprovecharse de recursos del Estado en beneficio propio es peculado --malversación de fondos--, aprovecharse de unas dosis de la vacuna para familiares ejerciendo un cargo público es peculado", ha detallado en una entrevista con la emisora APR Radio.



El primer lote de vacunas contra la COVID-19 llegó la semana pasada a Ecuador con 8.000 dosis de la candidata de Pfizer, de las cuales un centenar se suministró en un centro geriátrico privado de Quito, en el cual Zevallos tiene familiares, entre ellos su madre.



También este miércoles, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha instado al presidente, Lenín Moreno, para que solicite la renuncia al ministro de Salud, después de que el martes la Asamblea Nacional votará a favor de exigir a Moreno la destitución de Zevallos.



No obstante, antes de la decisión de la Asamblea y de las diversas acusaciones de malversación de este miércoles, el propio Moreno, a través de la secretaria de Comunicación del Gobierno, mostró todo su apoyo y confianza hacia Zevallos. De momento no se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto.



Por su parte, y en respuesta a las acusaciones de mal manejo de la campaña de vacunación y las peticiones de renuncia, Zevallos a justificado la vacunación que se llevó a cabo en el centro geriátrico done reside su madre y otros familiares.



Todas estas peticiones de dimisión se producen menos de dos semanas antes de las elecciones presidenciales que celebrará Ecuador el próximo 7 de febrero para elegir un nuevo presidente y, por tanto, un nuevo gabinete.



El Ministerio de Salud ha confirmado, hasta el momento, 243.535 contagios de coronavirus desde el inicio de la crisis sanitaria, de los cuales 204.071 han logrado recuperarse y 10.035 han perdido la vida a causa de la enfermedad. También hay 4.669 decesos probables por COVID-19 adicionales.