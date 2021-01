Coronavirus.- Bruselas exhorta a AstraZeneca a encontrar soluciones para suministrar las dosis prometidas a la UE

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha afirmado este jueves que corresponde "claramente" AstraZeneca la tarea de encontrar soluciones para poder suministrar a los países de la Unión Europea las dosis de la vacuna contra la Covid-19 que había prometido inicialmente a club comunitario.



"Corresponde claramente a la compañía hacer propuestas sobre cómo prevé cumplir con los términos del contrato y escucharemos las propuestas que vengan de AstraZeneca. El tiempo dirá cuáles son las soluciones", ha expresado en una rueda de prensa el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer.



Bruselas ha dicho no tener más detalles que compartir sobre la reunión que tuvo lugar este miércoles por la noche con representantes de la farmacéutica, más allá de lo que compartió en redes la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, y se ha limitado a afirmar que ambas partes están en "negociaciones", por lo que ha evitado hablar de cuál podría ser el resultado de las mismas en términos de "cifras exactas".



La Comisión Europea sigue insistiendo en que la UE tiene derecho a recibir vacunas producidas en cualquiera de las cuatro plantas plasmadas en el contrato, entre las que se incluyen dos fábricas situadas en Reino Unido, además de las de Bélgica y Alemania.



En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha confirmado que este miércoles expertos belgas inspeccionaron la planta que AstraZeneca tiene en Bélgica, pero ha eludido aclarar si esta actuación fue reclamada por las autoridades comunitarias y cuál era el objetivo de dicha actuación.



Bruselas ha garantizado que seguirá "trabajando" con la compañía farmacéutica para "resolver" los problemas de suministro anunciados la semana pasada, aunque no ha precisado si está prevista una nueva reunión como la que se desarrolló este miércoles. "Los contactos continuarán para encontrar soluciones y poder recibir las dosis previstas en el contrato", ha dicho Mamer.



En el marco de estas conversaciones que ambas partes están teniendo durante las últimas fechas, Bruselas ha comunicado a AstraZeneca su intención de hacer público el contrato de compra anticipada de vacunas, pero todavía no ha recibido una "respuesta definitiva" de la empresa.



CERTIFICADOS DE VACUNACIÓN



Por otro lado, la Comisión Europea ha publicado este jueves directrices sobre certificados de vacunación de Covid-19, pero únicamente para aspectos médicos, en línea con la tarea encomendada por los jefes de Estado y de Gobierno durante su última reunión por videoconferencia.



Con estas orientaciones, Bruselas quiere impulsar la interoperabilidad entre los certificados expedidos en los diferentes Estados miembros gracias a unos contenidos uniformes en todo el bloque y a un conjunto de datos mínimo en cada uno de ellos, ha explicado la institución en un comunicado.



El Ejecutivo comunitario plantea a los Estados miembros un sistema de reconocimiento mutuo que "pueda acomodar tanto medios en papel como digitales, asegurando flexibilidad y compatibilidad con las soluciones nacionales existentes y una protección de datos personales rigurosa".