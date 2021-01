Convalidado el decreto que incluye ampliar el crédito estatal por el caso Castor

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante el pleno extraordinario celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados en el que se debaten las enmiendas a la proposición de ley sobre el Consejo General del Poder Judicial y la convalidación del decreto ley sobre las medidas de adaptación tras la salida del Reino Unido de la UE

Madrid, 28 ene. (EFE).- La mayoría del Congreso ha convalidado el decreto ley de medidas financieras y sociales de ayuda a paliar los efectos de la pandemia y que incluye ampliar el crédito del Estado para pagar a la banca por el caso del almacén de gas Castor.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado durante su intervención la urgencia de aprobar este decreto ley y evitar más intereses y para que no sea "más oneroso".

Montero ha justificado la convalidación del Real Decreto-Ley que incluye medidas financieras de apoyo social y económico para seguir dando respuesta a la situación de emergencia generada por la COVID-19 y que contempla hacer frente al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado, como la del Tribunal Supremo de octubre de 2020 vinculada al caso Castor.

Para dar cumplimiento a esta sentencia, el Gobierno necesita ampliar en 638 millones de euros el crédito de 1.350 millones que ha de abonar a la banca por el almacén de gas Castor.

"Los intereses se van incrementando si no abonamos con urgencia estas cantidades para que no sean más onerosas para las cuentas publicas", ha dicho Montero que ha informado que el crédito se financiará con cargo a la deuda pública.

La ministra ha explicado que esta deuda a la banca se produce tras esa sentencia que señala que se debe resarcir el importe pagado por Enagás a Escal UGS por el almacén gas después de que lo comprara a cambio del reconocimiento de un derecho de cobro de 1.350 millones de euros al Estado por 30 años.

La mayoría de los partidos han criticado que el decreto ley -que también establece una reducción de la fiscalidad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y la ampliación en un año de los plazos para efectuar la materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)- contemple el cumplimiento de esta sentencia en particular.

Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT o Compromís han criticado que se contemple esta medida vinculada a pagar una deuda a la banca por un caso que fue un "escándalo político" y en medio de una tercera ola de la COVID-19 que requiere todos los recursos posibles.

VOX considera que es "inadmisible" que los errores en la gestión de una administración los paguen los ciudadanos y ha acusado al gobierno del PSOE de no haber sido "diligentes con su tarea y que ahora haya que tapar sus agujeros negros".

No obstante, el decreto ley ha sido convalidado por 314 votos a favor, 17 en contra y 16 abstenciones y será tramitado como proyecto de Ley por lo que recibirá enmiendas.

PSOE, Unidas Podemos, PP, PNV, Ciudadanos o CC han votado a favor, mientras que Más País y Compromís se han abstenido y ERC y PDeCAT han votado en contra y han instado a depurar responsabilidades políticas y técnicas.

Unidas Podemos ha argumentado su voto favorable por "lealtad institucional" mientras que el PP también ha argumentado "responsabilidad".

La práctica unanimidad se ha encontrado en la medida del decreto que incluye exenciones en el IRPF al ingreso mínimo y a las prestaciones concedidas a los colectivos más vulnerables en los mismos términos que las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción o como las demás ayudas establecidas por CCAA y ayuntamientos para garantizar recursos económicos de subsistencia.

De este modo, el IMV junto con dichas prestaciones y ayudas se consideran exentas del IRPF hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM).