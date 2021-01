Ciencia.-Probablemente los astrónomos más jóvenes en descubrir exoplanetas

28/01/2021 Exoplanetas POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CENTRO DE ASTROFÍSICA HARVARD & SMITHSONIAN



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Kartik Pinglé, de 16 años, y Jasmine Wright, de 18, han sido coautores de un artículo en The Astronomical Journal sobre el descubrimiento de 4 nuevos exoplanetas a 200 años luz de la Tierra.



Los estudiantes de secundaria estadounidenses participaron en la investigación a través del Programa de Mentores de Investigación para Estudiantes (SRMP) en el Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian. Dirigido por la astroquímica Clara Sousa-Silva, el SRMP conecta a estudiantes de secundaria locales que están interesados ??en la investigación con científicos del mundo real en Harvard y MIT. Luego, los estudiantes trabajan con sus mentores en un proyecto de investigación de un año.



"Es una curva de aprendizaje empinada", dice Sousa-Silva, pero vale la pena. "Al final del programa, los estudiantes pueden decir que han realizado una investigación activa y de vanguardia en astrofísica".



El logro particular de Pinglé y Wright es raro. Los estudiantes de secundaria rara vez publican investigaciones, dice Sousa-Silva. "Aunque ese es uno de los objetivos del SRMP, es muy inusual que los estudiantes de secundaria sean coautores de artículos de revistas". Pueden ser los astrónomos más jóvenes en hacer un descubrimiento hasta ahora.



Con la guía del mentor Tansu Daylan, un postdoctorado en el Instituto Kavli de Astrofísica e Investigación Espacial del MIT, los estudiantes estudiaron y analizaron datos del Satélite de Estudio de Exoplanetas en Tránsito (TESS). TESS explora estrellas brillantes cercanas con el objetivo final de descubrir nuevos planetas.



El equipo se centró en TESS Object of Interest (TOI) 1233, una estrella cercana y brillante similar al Sol. Para percibir si los planetas estaban orbitando alrededor de la estrella, se acercaron a la luz de TOI-1233.



"Buscábamos ver cambios en la luz a lo largo del tiempo", explica Pinglé. "La idea es que si el planeta transita la estrella, o pasa frente a ella, [periódicamente] cubriría la estrella y disminuiría su brillo".



Para sorpresa del equipo, descubrieron no uno sino cuatro planetas orbitando alrededor de TOI-1233.



"Estaba muy emocionado y muy sorprendido", dice Wright. "Sabíamos que este era el objetivo de la investigación de Daylan, pero encontrar un sistema multiplanetario y ser parte del equipo descubridor fue realmente genial".



Tres de los planetas se consideran "subneptunos", planetas gaseosos que son más pequeños, pero similares al Neptuno de nuestro propio sistema solar. Cada uno de ellos tarda entre 6 y 19,5 días en orbitar alrededor de TOI-1233. El cuarto planeta está etiquetado como una "super-Tierra" por su gran tamaño y rocosidad; orbita alrededor de la estrella en poco menos de cuatro días.