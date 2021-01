Canciller de México confirma que no tiene covid tras contacto con presidente

El Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. EFE/ Mario Guzmán/Archivo

México, 27 ene (EFE).- El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles que dio negativo en la segunda prueba PCR a la que se sometió tras tener contacto con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, positivo y aislado desde el pasado domingo.

"Me acaban de llegar mis resultados de la segunda prueba PCR, soy negativo. Gracias por su apoyo e interés. ¡A seguir trabajando!", escribió el secretario de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.

Ebrard permanece confinado en su domicilio desde que el pasado domingo López Obrador anunciara su positivo, ya que ambos habían estado juntos el viernes en una llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El canciller ya había informado de una primera prueba negativa, pero la repitió este miércoles "por recomendación médica", ya que entre el cuarto y el quinto día después de contraer el nuevo coronavirus es cuando mejor respuesta diagnóstica tienen los test.

También permanecen confinados el estratega de México contra la pandemia, Hugo López-Gatell, y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Clouthier congratuló al canciller por su negativo y reveló que "mañana" jueves se realizará una nueva PCR, mientras López-Gatell permanecerá aislado al menos hasta el viernes pese a haber dado ya negativo en un primer test.

La única miembro del gabinete que no permanece aislada tras estar en contacto con el mandatario es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se valió de una prueba rápida para comparecer en público en la conferencia "mañanera" ya el pasado lunes.

Una prueba PCR en la tarde del lunes certificó que Sánchez no había contraído la covid, pese a que no habían pasado los días recomendados por los médicos para practicársela con un resultado más fiable.

Según el último parte de la salud de López Obrador, ofrecido a última hora de esta tarde por López-Gatell, el presidente sigue "ejerciendo sus funciones" con "síntomas mínimos".

"Sigue evolucionando positivamente. Hoy cumple su cuarto día de padecimiento de covid-19. Persiste con síntomas mínimos: ha tenido unos pequeños y breves episodios de febrícula, prácticamente ninguna otra molestia. Cuando se le pregunta repetidamente finalmente concede y dice 'bueno, un poco de dolor de cabeza, ya que insisten tanto'", describió el estratega.