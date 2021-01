Brasil.- Sanidad responde a la petición de Madrid de suspender vuelos con Brasil y Sudáfrica recordando las limitaciones

04/12/2020 Paneles informativos en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante el primer día de cierre perimetral por el puente de la Constitución en Madrid (España), a 4 de diciembre de 2020. El cierre perimetral de la región ha sido decretado por la Comunidad de Madrid desde esta medianoche y hasta el día 14 de diciembre para evitar la expansión del coronavirus durante la segunda ola de la pandemia. ECONOMIA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad ha respondido a la petición de la Comunidad de Madrid de suspender los vuelos con Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas de coronavirus detectadas en estos países recordando que "la entrada a todas las personas nacionales de países terceros, entre ellos Brasil y Sudáfrica, está denegada salvo excepciones".



Así consta una carta remitida por el exministro de Sanidad, Salvador Illa, fechada el pasado lunes, un día antes de su dimisión, en respuesta a la carta envidada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.



En concreto Illa hace referencia al cumplimiento de la Orden 1277/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.



"En este sentido, los vuelos procedentes de Brasil transportan exclusivamente personas que se acogen a las citadas excepciones esenciales y que seguirían viniendo en caso de una eventual limitación de los vuelos", agrega la carta.



En concreto, las excepciones se aplican a residentes habituales; titulares de un visado de larga duración; profesionales de la salud e investigadores sanitarios y cuidadores de mayores que se dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral; personal de transporte, marinos y el personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo; personal diplomático, consular, de organizaciones internacionales, militares, de protección civil y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones; estudiantes que se dirijan al país donde cursas sus estudios; y trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesaria y no puedan ejercerla a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel.



También se incluyen personas que viajen por motivos familiares imperativos debidamente acreditados y personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita por motivos humanitarios.



Asimismo, Illa recuerda a Escudero que "Brasil y Sudáfrica están incluidos en el listado de países de riesgo" contemplados en la resolución por la que se especifican las modalidades de pruebas diagnósticas de infección activa para SARS-CoV-2 en relación con los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, por lo que, a todos los viajeros procedentes de dichos países se les exige una prueba diagnóstica de infección activa para SARS-CoV-2 con resultado negativo realizada en las 72 horas previas de la llegada a España.



Por otro lado, Illa subraya que desde el día 19 de enero "se han reforzado los controles sanitarios a personas que viajan en los vuelos procedentes de Brasil, con una verificación del 100% de los viajeros del contenido de la PCR a la llegada".



En cuanto a Sudáfrica, aclara que "no existen vuelos directos a España, pero se han reforzado igualmente los controles a las personas cuyo viaje tenga origen en dicho país y hayan hecho escala en aeropuertos de otros países".



ESCALA EN MADRID DE PASAJERO CON VARIANTE BRASILEÑA



El pasado martes se conoció el primer caso de variante brasileña en Italia, precisamente de un pasajero que había llegado a Malpensa vía Madrid, según informado medios italianos, que citan a Ats Insubria (Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria).



A este respecto, fuentes del Ministerio de Sanidad han indicado a Europa Press que "de acuerdo a la información disponible hasta la fecha recibida de las autoridades italianas, y con la información disponible, siempre a la espera de recibir la información solicitada y de acuerdo a los procedimientos vigentes, esta persona sería negativa durante su breve paso por el aeropuerto de Barajas y no se considera necesario realizar acciones específicas de control asociadas a este caso en nuestro país".



En su carta, Escudero señalaba que existía una "gran preocupación" en toda la comunidad científica internacional "sobre la transmisibilidad o la resistencia" que pudieran presentar estas variantes, y "más aún cuando se sospecha que la cepa brasileña podría escapar de la acción de los anticuerpos neutralizantes que generen las vacunas".