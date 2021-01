Brasil renueva el contrato con la técnica sueca Pia Sundhage hasta 2024

La entrenadora de la selección brasileña femenina de fútbol, Pia Sundhage. EFE/ Marcelo Sayão/Archivo

Río de Janeiro, 28 ene (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este jueves la renovación del contrato hasta 2024 de la técnica de la selección femenina, la sueca Pia Sundhage, con lo que garantiza su participación para los próximos Olímpicos de Tokio y París 2024; y para el Mundial de Australia 2023.

"Ese cronograma de renovación fue alterado, en la medida que los Olímpicos fueron prorrogados, por eso nuestro plan de prórroga del contrato vino antes de lo imaginado", declaró el presidente de la CBF, Rogerio Caboclo, antes de la sueca anunciar la convocatoria de jugadoras para la She Believes Cup de Estados Unidos.

La entrenadora europea, de 60 años, tenía un contrato vigente hasta agosto de 2021 con una renovación automática hasta 2023, pero la CBF decidió anticipar el acuerdo y extender el vínculo por un año más.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo que Pia viene realizando, los números hablan por sí solos y ella viene desarrollando un trabajo que es digno de aplaudir", agregó Caboclo en rueda de prensa.

La entrenadora, que no escondió su emoción, agradeció a la CBF por su confianza y manifestó que tenía el corazón "acelerado" por poder seguir su trabajo en un país que comenzó a "amar" desde el primer momento.

Acto seguido, Sundhage anunció el equipo que disputará el torneo amistoso She Believes Cup que se disputará entre el 15 y el 24 de febrero en Orlando y en el que Brasil se enfrentará a las anfitrionas Estados Unidos, Canadá y Japón, todas selecciones clasificadas al igual que la suramericana para Tokio 2020.

Brasil, que debutará el 18 ante Japón, se enfrentará el día 21 a Estados Unidos y terminará su participación el 24 ante Canadá, convocó un equipo que reúne jugadoras de experiencia, con participaciones olímpicas y mundialistas, y otras que comienzan su carrera en Europa, como Giovana, del Barcelona español.

"Reunimos la experiencia de jugadoras como Formiga (42 años), Marta (34), Cristiane (35) con otras muy jóvenes como Ivana y Giovana, que son el futuro y por eso me quedo muy feliz en poder participar del desarrollo de ellas", destacó la sueca.

Las convocadas para el torneo internacional son las porteras Bárbara (Avaí Kindermann), Aline Reis (Tenerife-ESP) y Leticia (Benfica-POR).

Como defensas estarán Fabiana (Internacional), Tamires (Corinthians), Camila (Palmeiras), Tainara (Palmeiras), Rafaelle (Changchu-CHN), Bruna Benites (Internacional), Jucinara (Levante-ESP) y Antonioa (Madrid CFF)

Las centrocampistas convocadas son Formiga (PSG-FRA), Luana (PSG-FRA), Andressinha (Corinthians), Julia (Palmeiras), Andressa Alves (Roma-ITA), Marta (Orlando Pride-USA), Adriana (Corinthians), Chú (Palmeiras) e Ivana Fuso (Manchester United-GBR).

Las atacantes Cristiane (Santos), Giovana (Barcelona-ESP), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP), Debina (North Carolina Courage-USA) y Bia Zaneratto (Wuhuan Xinjiyuan-CHN), completan la nómina.