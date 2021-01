Borrell: Haré lo posible por celebrar al menos una cumbre UE-América Latina

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, EFE/EPA/JOHN THYS /Archivo

Bruselas, 28 ene (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que hará "todo lo posible" para celebrar "por lo menos una cumbre" entre la UE y América Latina, unas citas que no se celebran desde hace un lustro.

"Espero que durante mi mandato tenga lugar, si no dos, por lo menos una cumbre con América Latina, espero. Haré todo lo posible para que así sea", prometió Borrell en una entrevista telemática con un reducido grupo de periodistas de medios latinoamericanos.

Borrell constató que "hace cinco años que no tenemos cumbre, y aquí en Bruselas todos los días hacemos una cumbre con alguien, pero con América Latina llevamos cinco años sin hacerlas".

Esa ausencia "demuestra que, por seguramente razones vinculadas a la mayores urgencias que le han llegado a Europa desde otros frentes, no se ha tenido con América Latina la relación que debiéramos", lamentó.

Su idea no es hacer "una cumbre ceremonial, de esas que reúnen a cincuentena de jefes de Estado y de gobierno, no tiene que ser meramente protocolaria, tiene que tener contenido", y materia para dotarla "hay un montón": "la inestabilidad social, el crimen organizado, la violencia, los problemas de desarrollo, de comercio también", enumeró.

LA UE TIENE QUE ESTAR EN AMÉRICA LATINA PARA SER POTENCIAL GLOBAL

"Si queremos ser influyentes en el mundo, si queremos ser una potencia geopolítica y un actor global, no podemos pretender serlo sin estar presentes en América Latina, donde hay una población joven y potenciales económicos extraordinarios", afirmó el jefe de la diplomacia europea.

Borrell llamó la atención sobre el hecho de que el continente es "probablemente la zona del mundo que más ha sufrido con la pandemia desde punto de vista de salud y económico", y donde la influencia de China es "cada vez mayor", por lo que advirtió de que "si Europa no está más presente, otros países tomarán su lugar".

Una ausencia política que no se corresponde con su peso económico, ya que "las empresas europeas han invertido más en América Latina que en China, India, Rusia y Japón juntos".

"Es verdad que están muy concentradas en sectores y en países, pero si en alguna cesta han puesto los huevos las empresas europeas ha sido en latinoamérica y, sin embargo, la presencia política de la UE, no de algunos estados, no está a la altura de esta relación económica", insistió.

Justamente, para revertir esa situación, Borrell cree que "los tres acuerdos que están sobre la mesa, Chile, México y Mercosur, cada uno con sus dificultades y sus ritmos, son parte muy importante de un nuevo impulso a América Latina".

NO TIRAR "POR LA VENTANA" EL ACUERDO CON MERCOSUR

Borrell instó a "no echar por la ventana" el acuerdo comercial y de asociación con Mercosur, uno de los "más completos" que existen, y hacer un "esfuerzo" para aproximar posiciones, pese a la existencia de "obstáculos de fondo".

La UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) firmaron el acuerdo en 2019, tras 20 años de negociaciones, pero para entrar en vigor tiene que ser ratificado por los Gobiernos de los Veintisiete y por sus parlamentos nacionales, e incluso en algunos casos también por los regionales.

"Una cosa son los acuerdos y otra cosa es su aprobación por quien tiene la ultima palabra, y en Europa tenemos alguna experiencia de acuerdos que los gobiernos firman y los parlamentos rechazan", recordó el jefe de la diplomacia europea, quien, no obstante, se mostró confiado en el papel desbloqueador que puede jugar Portugal.

"La presidencia portuguesa puede influir mucho en que se impulse el acuerdo. Sé que tiene, como es lógico, especial interés, mucho, mucho interés, es una buena cosa que tengamos a Portugal de presidente del Consejo (Europeo en este primer semestre de 2021) para conseguir impulsar este acuerdo", señaló Borrell, en alusión a los lazos culturales, económicos y culturales con Brasil.

Además de la Eurocámara, la ratificación del acuerdo con Mercosur la paralizan países como Francia, Bélgica, Países Bajos y Austria que piden un refuerzo de controles medioambientales, pero también hay inquietudes por cuestiones de competitividad y agrícolas.

Convencido de que es "mejor tener ese acuerdo que no tenerlo", piensa que hay que salvarlo y presentar un texto definitivo que sea aceptado por todos, "más vale -dijo- esperar un poco más y conseguir un acuerdo que hoy, en este momento, no se da".

Diferente es el escenario en las negociaciones para la modernización del acuerdo de asociación con México, cuya parte comercial está, según señaló, "prácticamente terminada".

En líneas generales, los Veintisiete quieren ser "socios en las líneas de desarrollo futuro" de los países de América Latina, pero las "causas profundas" de los problemas de algunos países "no las podemos resolver desde la UE", concluyó Borrell. EFE

