Borrell descarta la apertura de negociaciones en Venezuela, a la espera de la posición de Biden

Bruselas, 28 ene (EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, descartó que vayan a reabrirse pronto las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Venezuela puesto que todos esperan a tener más claridad sobre la postura de la nueva administración estadounidense de Joe Biden.

En una entrevista telemática con Efe y otros cuatro medios latinoamericanos, Borrell afirmó que "no hay señales" de que se vayan a abrir "a fecha fija" las negociaciones entre ambas partes, que estuvieron auspiciadas por el Gobierno de Noruega hasta su ruptura en 2019.

"La oposición está adaptándose a la nueva situación y todos están también esperando cuál será la actitud de la nueva administración americana, que será sin duda determinante", dijo el alto representante, preguntado sobre las perspectivas de una apertura de la negociación en los próximos seis meses.

Por el momento, Noruega "no considera que se den las condiciones" para relanzar otro proceso de negociación y "habrá que esperar a que todo el mundo se resitúe", añadió Borrell, subrayando que él tampoco ha convocado aún al Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, del que forman parte la UE, varios de sus Estados miembros y países latinoamericanos.

"No les podemos estar convocando todas las semanas y hay que esperar a tener más claridad y mejor conocimiento de cuales son las posiciones de los distintos actores, entre otros, la administración americana", dijo.

Durante el mandato del republicano Donald Trump, Estados Unidos fue uno de los principales aliados del líder opositor Juan Guaidó, a quien reconoció como presidente interino de Venezuela en 2019.

Noruega auspició el último proceso de negociaciones para superar la crisis venezolana, del que se retiró la oposición en septiembre de 2019, un mes y medio después de que lo hiciera el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Borrell reiteró que para la UE, la solución a la situación política en Venezuela pasa por la negociación e insistió en que para que esta tenga éxito se necesita "voluntad de acuerdo" y "cesiones" de todas las partes.

"Hasta ahora, desgraciadamente, todos los intentos de negociación han fracasado, dijo el alto representante comunitario, quien consideró que la auspiciada por Oslo no llegó a buen puerto "probablemente porque en ese momento faltó flexibilidad, en particular por parte de la administración americana".

GUAIDÓ, SOLO LÍDER DE LA OPOSICIÓN

Borrell descartó, sin embargo, que la decisión de la UE de dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela sea una concesión de los Veintisiete para facilitar la apertura de negociaciones.

"Esto no es una cesión, esto es una consideración que han hecho los Estados miembros de la Unión Europea en base al análisis jurídico de la situación creada después de las elecciones", afirmó.

Borrell recordó que la UE no reconoce a la Asamblea Nacional salida de las elecciones celebradas el pasado diciembre en Venezuela -controlada por Maduro- puesto que estas no se celebraron como debían, pero tampoco considera que siga en ejercicio la Asamblea Nacional previa, presidida por Guaidó, cuyo mandato ya terminó.

"Por lo tanto, consideramos a Juan Guaidó como líder de la oposición venezolana porque así lo ha querido la oposición venezolana (...) pero no podemos reconocerle como otra cosa que dificultaría el planteamiento jurídico que los Estados miembros han considerado", afirmó.