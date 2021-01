Baloncesto/NBA.- Los Lakers de Gasol caen 'in extremis' ante los 76ers y los 'Wolves' de Rubio ceden ante los Warriors

29/12/2020 Marc Gasol (Lakers) DEPORTES ADAM PANTOZZI/NBA



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Los Angeles Lakers de Marc Gasol cayeron este miércoles por un ajustado 107-106 en su visita a Philadelphia 76ers, mientras que los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio tampoco pudieron con Golden State Warrios (123-111).



En el Wells Fargo Center se veían las caras dos de los mejores equipos en este inicio de campaña, con los locales situados como líderes de la Conferencia Este y con los actuales campeones en cabeza del Oeste, un duelo que se decantó finalmente por una acción de Tobias Harris a favor de los Sixers, dominadores del encuentro salvo a falta de tres segundos.



Apoyados en el gran partido de Joel Embiid (28 puntos), Ben Simmons, autor de un 'triple-doble' (17 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias) y el propio Harris (24), el equipo de 'Doc' Rivers parecía tener el choque controlado a falta de algo más de tres minutos (105-93).



Sin embargo, en ese momento se vio la mejor versión de los de Frank Vogel que le endosaron a su rival un parcial de 0-13 para voltear el marcador, aunque Philadelphia aún tenía una posesión y once segundos, que aprovechó para que Harris dejase la victoria en casa y colocar a los suyos con 13-6, por el 14-5 de los Lakers.



Los defensores del anillo no tuvieron su mejor partido, salvo sus dos estrellas. El alero LeBron James aportó 34 puntos y el ala-pívot Anthony Davis, 23, pero del resto, sólo el base Dennis Schroeder alcanzó los dobles dígitos (16).



Por su parte, el pívot español Marc Gasol, de nuevo en el quinteto titular, tuvo que librar una bonita 'batalla' en la 'pintura' con Embiid y firmó, en 24 minutos en la cancha, ocho puntos, dos rebotes y tres asistencias.



Además, la noche del miércoles en la NBA dejó también la participación del base catalán Ricky Rubio, que no tuvo un gran partido en la derrota de los Minnesota Timberwolves en su visita a los Golden State Warriors (123-111).



El director de juego de El Masnou, que tuvo que medirse con Stephen Curry, se quedó en cinco puntos, con 2/7 en lanzamiento, cinco asistencias y un rebote, y reconoció tras el duelo que le está costando coger el "ritmo".



Los 'Wolves', donde Juancho Hernangómez sigue fuera por el protocolo de salud de la liga, no tuvieron excesivas opciones contra los Warriors, que dominaron casi siempre, excepto en el cuarto final donde ya estaba casi todo solucionado. Sin la mejor versión de Curry (16 puntos, 6/17 en tiro), el suplente James Wiseman fue el más destacado (25). Otro jugador de banquillo, Anthony Edwards (25), también fue el mejor de los visitantes.



--ESTADÍSTICAS DE LOS JUGADORES ESPAÑOLES.



MARC GASOL: 8 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias.



RICKY RUBIO: 5 puntos, 1 rebote y 5 asistencias.