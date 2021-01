Baloncesto.-El Barça ejerce de líder en El Pireo

28/01/2021 Olympiacos - Barça DEPORTES FCB



Los de Jasikevicius salvan el triunfo en un final peleado y afortunado



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Barça venció (74-76) este jueves al Olympiacos en la jornada 23 de la Euroliga, un paso triunfal más del líder de la competición, que asaltó el pabellón de El Pireo en un final de infarto, después de haber dominado la primera parte, en el que los locales tuvieron dos palmeos para forzar la prórroga.



Los de Sarunas Jasikevicius sumaron la sexta victoria seguida en el torneo para afianzar su liderato con 17-6, a la espera de que el CSKA lo intente igualar el viernes ante el Bayern. Al descanso (30-40), el Barça había ensañado el baloncesto que luce en las últimas semanas, desde una gran defensa, pero Olympiacos supo darle la vuelta en el tercer cuarto (23-10).



Así se llegó al final de lotería, en un duelo entre Mirotic y Spanoulis y una falta sobre Higgins que daría la renta del triunfo azulgrana y expulsó a Georgios Bartzokas del banquillo local. La técnica no la aprovechó Mirotic pero Higgins sí lo hizo en sus tiros con seis segundos para el final. Spanoulis sacó un tiro-asistencia que Martins y Sloukas hicieron botar en el aro.



Así salió reforzado el líder, que ejerció como tal en el inicio, un 2-12 de asfixia al ataque griego. Muchas manos azulgranas, ayudas y robo para darle ritmo al ataque con Calathes, una vez más quien puso en funcionamiento la máquina. Oriola, desatado como en el inicio la pasada semana ante Estrella Roja, se lució en la pintura.



Higgins, que dio el susto con un golpe, y Mirotic siguieron esa línea positiva también, pero Olympiacos despertó poco a poco. Lo hizo con el músculo de Ellis y Jean-Charles, y con la calidad de Sloukas y un Spanoulis que entró al final del primer cuarto.



La estrella local falló como todos desde el triple hasta que McKissic hizo el 1 de 10 griego a poco del descanso. Printezis irrumpió para los locales también pero en el Barça no faltaban recursos. Calathes volvió a asociarse con Oriola, Smits dejó sus minutos de calidad y Hanga sumó y apretó en busca de mejorar un serio déficit en el rebote.



En la reanudación fue el turno de Mirotic pero Printezis, que aceptó el duelo de figuras, y Ellis, que volvió a mandar bajo aros, acercaron más que nunca a Olympiacos. La cuarta falta del pívot local no impidió que la sangría visitante en el rebote creciera, así como menguaba la diferencia. Antes del último cuarto logró la remontada el conjunto griego, con el mejor Spanoulis.



Calathes cogió las riendas y el Barça salió del atasco con Mirotic. Su duelo con Spanoulis fue el redoble final para un desenlace que bien pudo ser en la prórroga, pero que mantiene la mala racha de Olympiacos en la venganza culé por la derrota en la primera vuelta en el Palau.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OLYMPIACOS, 74 - BARÇA, 76. (30-40, al descanso).



--EQUIPOS.



OLYMPIACOS: Jenkins (-), Sloukas (11), Printezis (10), Charalampopoulos (-) y Ellis (8) --quinteto inicial--; Harrison (1), Larentzakis (3), Spanoulis (12), Martin (5), Jean-Charles (6), McKissic (18).



BARÇA: Calathes (12), Higgins (14), Kuric (3), Mirotic (16) y Oriola (11) --quinteto inicial--; Davies (10), Bolmaro (-), Smits (7), Westermann (-), Hanga (3), Martínez (-).



--PARCIALES: 12-21, 18-19, 23-10, 21-26.



--ÁRBITROS: Javor, Jovcic y Trawicki. Eliminado por faltas Ellis.



--PABELLÓN: Peace And Friendship Stadium.