Avanza en Florida una polémica ley "anti-protestas"

Fotografía fechada el 1 de junio de 2020, donde se ven algunas personas participando en una protesta acompañados de un cordón policial, en Florida, EE.UU. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA/Archivo

Miami, 27 ene (EFE).- Una polémica ley contra las "protestas violentas" avanzó este miércoles en el Congreso de Florida después de un debate en el que la mayoría de estudiantes, reverendos y legisladores y ciudadanos en general la rechazaron al considerarla "inconstitucional" y una amenaza a la libertad de expresión.

Los participantes civiles en el primer análisis, que tuvieron un minuto para declarar, tildaron el proyecto de ley propuesto por republicanos como "innecesario", "cobarde" y encaminado a callar las manifestaciones de la minoría afroamericana, especialmente el grupo liberal Black Lives Matters (BLM, Las vidas de negros importan).

Los detractores del proyecto, el HB1 de la Cámara baja y su par en el Senado, el SB484, criticaron que se trata de una medida del gobernador Ron DeSantis "en respuesta" a las masivas protestas nacionales de BLM de 2020 tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco.

El estudiante Jalen Blocker dijo que la iniciativa no protege a la ciudadanía, y que por el contrario a él le dará miedo de protestar por los asuntos que le afectan si es aprobada.

"Es un proyecto de ley cobarde contra el más sagrado de los derechos, el de protestar, no tienen nada que ver con la ley y el orden", dijo otro de los exponentes.

El reverendo Joe Parramore también se opone a la medida al señalar que los floridanos históricamente han ejercido el derecho a protestar, entre otros, en contra la segregación y a favor del derecho al voto.

Otros de los participantes dijeron que "criminaliza el disentimiento" y que si esta hubiera sido una ley en tiempos de Martin Luther King, el legendario activista de los derechos civiles, él hubiera sido "un criminal".

Entre tanto, el legislador republicano Webster Barnaby, de raza negra, se mostró a favor de la medida al negar que vaya a ser usada contra alguien por su raza o su partido.

Agregó que aquel que se porta mal "tiene que ser castigado".

Otros expositores señalaron que por unos pocos manifestantes violentos que suelen colarse en las protestas pacíficas iban a pagar todos.

Explicaron además que la medida iba a fomentar aún más la discriminación de minorías que estarían sometidas a las autoridades y a su discreción a la hora de calificar una protesta como un movimiento pacífico o disturbios.

En caso de ser aprobado en las sesiones, que comienzan el 2 de marzo próximo, la medida entraría en vigor el 1 de julio.

Se trata de una "legislación prioritaria del gobernador Ron DeSantis que busca limitar los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y reunión", señaló este martes la Campaña de Florida para la Reforma de la Justicia Penal.

La iniciativa, que fue aprobada hoy en el Subcomité de Justicia Criminal y Seguridad Pública de la Cámara baja, da poder a la policía par el arresto de "manifestantes pacíficos cuando ocurra violencia en un mitin, incluso cuando esas personas no hayan participado en actos de violencia", se lamentó la organización.

Precisó que es innecesaria porque las fuerzas del orden y los fiscales ya cuentan con las herramientas para hacer frente a la violencia cometida durante una protesta.

"Si se convierte en ley, esta legislación tendría un efecto paralizador en las personas que ejercen sus derechos de la Primera Enmienda", enfatizó.

"Es tan amplia que le da a la policía rienda suelta para arrestar a cualquier persona cuando ocurre violencia en una protesta", se lamentó Carrie Boyd, directiva del Southern Poverty Law Center (SPLC).