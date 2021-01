(AMP)España.- El Gobierno promete cambios en la gestión de fondos para evitar que el Congreso derogue el decreto ley

28/01/2021 La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, conversa durante una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados, en Madrid, (España), a 28 de enero de 2021. Durante el pleno de hoy el Congreso debatirá la convalidación de los decretos leyes del Gobierno y avanzará en la tramitación de la reforma legislativa que pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado. Entre los decretos leyes se encuentra el plan de ayudas a los negocios del sector turístico, la hostelería y el comercio; la suspensión de desahucios y corte de suministros durante el vigente estado de alarma, y la ampliación de un crédito con cargo a deuda pública para indemnizar a los bancos por el almacén de gas Castor. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



La abstención de Vox evita que la oposición sume mayoría absoluta para tumbar un decreto que rechazan PP, ERC, Cs, PDeCAT y Junts



El Gobierno ha expresado su voluntad de negociar y modificar el decreto ley aprobado para la gestión de los fondos europeos, reordenar la Administración y revisar la normativa para su ejecución con el fin de evitar que el Congreso logre su derogación.



Para sacar adelante el decreto ley, el Ejecutivo ha logrado el compromiso del PNV (6 votos), EH-Bildu (5), Más País-Equo (2), y los votos de Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria. Sumados a los 155 votos del PSOE y Unidas Podemos alcanzan un total de 173 votos.



Se trata de un número insuficiente para alcanzar una mayoría absoluta, por lo que la oposición tenía al alcance los votos necesarios para tumbar este decreto ley, ya que el PP, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PDeCAT, Junts, UPN, la CUP y Foro Asturias han anticipado su voto en contra.



Sin embargo, Vox ha decidido abstenerse en la votación de convalidación, según han informado a Europa Press fuentes de este grupo parlamentario.



CALVO CARGA CONTRA EL PP: "SE SITÚA EN LA ANTIPOLÍTICA"



Durante su defensa del decreto ley ante el Pleno del Congreso, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado que los grupos del Gobierno no pondrán "ninguna objeción" a su tramitación como proyecto de ley "para hacerlo más perfecto", pero ha pedido su apoyo para "transformar lo negativo" de la pandemia "en una grandísima oportunidad de modernización".



"Había muchas cuestiones pendientes que nunca imaginamos que las íbamos a poder abordar tan pronto, con tantos recursos y entusiasmo", ha dicho, asegurando que el decreto "no es el que dirime los objetivos ni los recursos" de los fondos europeos, sino "es el instrumento para hacer realidad los fondos".



Tras el debate, la vicepresidenta ha criticado el rechazo del PP al decreto, pues cree que "resulta incomprensible e inenarrable que no haya estado a la altura ni del preámbulo" de la llegada de estos fondos. "Ha fallado a la primera", ha lamentado, asegurando que el voto en contra del primer partido de la oposición les sitúa "en una situación casi de antipolítica y desperdicio del caudal de votos que tiene".



EL PP VE UN "CÓCTEL LETAL PARA LA CORRUPCIÓN"



En el Pleno del Congreso, el PP ha empleado un turno de réplica para rechazar el decreto ley, advirtiendo de que "la discrecionalidad, la falta de transparencia y la concentración de riesgos es un cóctel letal para el clientelismo y la corrupción", tal y como ha manifestado su diputada y exministra Elvira Rodríguez.



Asimismo, ha lamentado que hasta ahora no se conozca el Plan de Recuperación, ni sus criterios ni medios ni efectivos, y que además se haya excluido a los partidos políticos en la participación, pese a contemplarlo el reglamento comunitario del Consejo Europeo.



VOX FACILITA PESE A PREVER "LA MAYOR RED CLIENTELAR DE LA HISTORIA"



Pese a comunicar más tarde su abstención, durante su intervención Espinosa de los Monteros (Vox) ha asegurado que las modificaciones contenidas en el decreto "son los fundamentos de la mayor red clientelar de la historia de España", y por ello ha rechazado ser "cómplices" de su convalidación. "Este mecanismo tan opaco es el camino más corto a la corrupción", ha abundado.



Sin embargo, Espinosa de los Monteros ha justificado más tarde en declaraciones a los medios esta abstención "por ser lo más sensato" y "lo importante y urgente que estos fondos lleguen cuanto antes a los españoles que lo necesitan". "No queremos que estos fondos se demoren ni un día más", ha justificado.



Ciudadanos, a través de su diputada María Muñoz, ha asegurado no poder votar a favor del decreto, pero ha tendido "la mano responsable de Ciudadanos" y reivindicar "ser ejemplo de moderación y entendimiento" para negociar cambios en el decreto tras su convalidación, palabras que podían anticipar una abstención de los 'naranjas'. Sin embargo, tras el debate varios diputados de Cs han informado de su voto en contra.



PNV, BILDU Y MÁS PAÍS DAN SU APOYO CRÍTICO Y NEGOCIADO



Para aumentar sus apoyos, el Gobierno ha negociado con el PNV, EH-Bildu y Más País-Equo, únicas fuerzas que han mostrado durante el debate su disposición a convalidar el decreto ley, además de Coalición Canaria y el Partido Regionalista de Cantabria.



En el caso del PNV, su portavoz económica, Idoia Sagastizabal, ha afeado al Gobierno que actúe "como si tuviera mayoría absoluta", ha reivindicado sacarles "las castañas del fuego", pero les ha pedido que "cambien de chip" y negocien los decretos. "La paciencia del Grupo Vasco tiene un límite", han advertido a Europa Press fuentes del PNV.



Por EH-Bildu, su diputado Oskar Matute ha justificado facilitar su convalidación en su afán de "ser resolutivos" y "aportar soluciones", y ha anunciado un compromiso para modificar las garantías de transparencia y control para el seguimiento y la ejecución de proyectos y aumentar la financiación a los ayuntamientos.



Más País-Equo ha dado su apoyo, pese a lamentar un decreto "al dedillo de las grandes empresas", tras acordar 50 millones dentro de los fondos europeos para un proyecto piloto para empresas que decidan acogerse a la reducción de la jornada laboral. Una posición ha respaldado también su socio electoral, Compromís, celebrando este compromiso del Gobierno y el mayor papel de entidades locales y autonómicas.