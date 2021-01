AMP.- Fútbol.- La final de la Copa del Rey 2020 se disputará el 3 de abril en La Cartuja

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La final de la Copa del Rey de la temporada 2019-2020 que deben todavía disputar el Athletic Club y la Real Sociedad, se celebrará el día 3 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, tras el acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con la Junta de Andalucía.



El encuentro tenía que haberse celebrado el pasado 18 de abril en el mismo escenario, pero la RFEF se vio obligada a aplazarla por culpa de la pandemia del coronavirus y no le había puesto fecha oficial hasta este jueves. Será un mes antes de la final cuando decida si puede acudir el público.



Además, la RFEF también anunció la fecha de la final para la Copa del Reina, que disputarán FC Barcelona y EDF Logroño tendrá lugar el 13 de febrero en el estadio de La Rosaleda. "Esta final será sin público, dadas las circunstancias actuales provocadas por la pandemia y ante la inminencia del torneo para el que quedan apenas dos semanas", indicó la Federación.



Ambos encuentros, tanto la final masculina como la femenina serán retransmitidos en abierto; por RTVE (Copa S.M. La Reina) y Mediaset (Copa S.M. El Rey). Sin embargo, si bien se descartó la presencia de público en la final femenina, no será así en la masculina, donde ha quedado abierta la posibilidad de reunir a un número determinado de seguidores.



"Un mes antes de la celebración de la final masculina, la RFEF realizará las reuniones pertinentes con el Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía y los clubes para hablar sobre la conveniencia o no de asistencia de público a esta final", indica la RFEF.



"La Real Federación Española de Fútbol es sensible con la situación actual y, por lo tanto, desde esta institución se respetará, como no puede ser de otra manera, lo que las autoridades sanitarias e instituciones establezcan y aconsejen en cada momento", sentencia.