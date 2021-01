AMP.-Cvirus.-González Laya dice que España y Portugal ultiman la limitación fronteriza y aclara que afectará a españoles

08/01/2021 La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía, Mevlüt Çavusoglu en el Palacio de Viana, en Madrid (España), a 8 de enero de 2021 POLITICA Marta Fernández Jara - Europa Press



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha indicado este jueves que España y Portugal están ultimando una "limitación temporal" de la movilidad fronteriza que afectará tanto a portugueses como a españoles y que se hace con el fin de ayudar a controlar el aumento de contagios en los dos países.



En rueda de prensa con su homóloga de Guinea Bissau, Suzi Carla Barbosa, la jefa de la diplomacia ha explicado que Portugal ha propuesto a España la reintroducción de las restricciones temporales a la movilidad en la frontera, como ya se hizo anteriormente", y los dos países están trabajando para una "limitación pactada de común acuerdo".



En este sentido, tras incidir en que "no es un cierre de fronteras sino una limitación temporal a la movilidad en frontera", ha aclarado que si se reintroducen estas restricciones afectarán tanto a los ciudadanos portugueses como a los españoles que viven en las zonas transfronterizas, pero ha confiado en que sepan entender que la decisión tiene "la misión sanitaria de ayudarnos a limitar el aumento de contagios".



Tras explicar que la medida entra dentro de lo previsto en el acuerdo de Schengen por razones de causa mayor, González Laya ha puntualizado que se habilitarían "pasos que permitan seguir manteniendo un flujo para aquellas categorías de personas autorizadas" a cruzar la frontera y "siempre de común acuerdo". "Los detalles específicos de qué pasos permanecerán abiertos, dónde y cuánto están siendo elaborados en estos momentos y en cuanto los tengamos los compartiremos", ha agregado.



La ministra ha querido poner en valor que los dos países estén trabajando juntos para ayudarse "mutuamente a evitar un aumento de los contagios", que en Portugal han vuelto a registrar este jueves un nuevo récord diario, con 16.432 positivos y 303 fallecidos en las últimas 24 horas.



"Sabemos que esto no es fácil para nuestros ciudadanos, sobre todo para los que viven en las zonas transfronterizas", ha reconocido, subrayando que tanto Portugal como España consideran que "nuestra prioridad en estos momentos tiene que ser controlar la evolución de la pandemia".



Así las cosas, ha aprovechado para apelar a los ciudadanos a "evitar los desplazamientos que no sean esenciales porque hacerlo ahora nos va a ayudar mucho a controlar la pandemia".



"En España se están haciendo grandes esfuerzos, todas las comunidades autónomas lo están haciendo, introduciendo restricciones perimetrales, introduciendo limitaciones a la movilidad de todo tipo que nosotros apoyamos", ha afirmado González Laya. "Esta es una más pero al tener dimensión transfronteriza lo hacemos de forma conjunta con Portugal", ha zanjado.