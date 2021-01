American Airlines presenta una pérdida récord de 8.885 millones dólares en 2020

American Airlines ha tenido que lidiar en 2020 con una caída de los ingresos de algo más del 62 %, desde los 45.768 millones hasta los 17.337 millones de dólares con los que cerró 2020. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Nueva York, 28 ene (EFE).- American Airlines, la primera aerolínea estadounidense, presentó este jueves unas pérdidas históricas de 8.885 millones de dólares en 2020, después de reportar más de 1.600 millones de beneficio un año antes, debido al fuerte impacto de la pandemia en sus operaciones.

En términos operativos, la aerolínea perdió 10.421 millones de dólares, después de cerrar 2019 con un beneficio de 3.065 millones, lo que muestra la seriedad de la crisis a la que se enfrenta lo que hasta hace un año era un negocio saneado.

Las pérdidas anuales y del último trimestre del año fueron menores a las esperadas por los analistas, lo que provocó una subida de más del 22 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, en parte por otro episodio de "short squeeze" por el que quienes apostaron en el mercado de opciones a la baja deben cubrir esos contratos con compra de acciones.

American Airlines ha tenido que lidiar en 2020 con una caída de los ingresos de algo más del 62 %, desde los 45.768 millones hasta los 17.337 millones de dólares con los que cerró 2020.

No obstante, la aerolínea ha presentado unos ahorros que han permitido a los inversores mostrar optimismo tras la presentación de resultados de hoy y pese a que el fin del impacto de la pandemia en el tráfico aéreo no está aún a la vista.

Asimismo, anuncio que dispone de 14.300 millones de dólares de liquidez para seguir manteniendo sus operaciones y sus planes de ajuste.

La aerolínea presentó una pérdida neta en el cuarto trimestre del año de 2.178 millones de dólares, equivalente a 3,81 dólares por acción, comparado con el beneficio de 95 centavos por acción y 414 millones de dólares del mismo período del año previo.

La compañía detalló que ha "quemado" 30 millones de dólares diarios entre octubre y diciembre, pese a lo cual el consejero delegado de la entidad, Doug Parker, aseguró que "2021 será el año de la recuperación".

"Pese a que no sabemos cuando se recuperará la demanda de pasajeros, con el avance de la vacuna y el levantamiento de las restricciones, tenemos confianza de que las acciones que estamos tomando incrementarán nuestra posición en el futuro", agregó.