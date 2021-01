Alice Campello revoluciona las redes con una jersey de marca

23/09/2019 Alice Campello EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 28 (CHANCE)



Muchas son las famosas que con solo lucir una prenda en redes sociales las vuelven virales y agotan sus existencias, ya que sus seguidores están pendientes de los conjuntos que se ponen para lucirlos ellos también y ser una celebrity más en su entorno anónimo. Alice Campello ha sorprendido a todos sus seguidores en el día de hoy con una publicación que ha arrasado desde el primer momento que la ha hecho pública.



Se trata de una instantánea que ha publicado la mujer de Álvaro Morata en la que muestra un jersey de Balenciaga que ha enamorado a todos sus seguidores y que sabemos lo que cuesta. Se trata de una pieza de 925 euros, de color azul oscuro con las letras de la marca en rojo. Un contraste que ha gustado mucho y que ha conseguido que la influencer consiga una cantidad bestial de 'me gustas' en muy poco tiempo.



No es la primera vez que esto pasa, ya que Alice es una de las mujeres más coquetas del panorama internacional y utiliza sus redes sociales como escenario en el que expone sus prendas de firmas a las que la mayoría de la gente no puede acceder debido al alto precio por el que están en el mercado.



Un jersey que estamos seguros va a causar tendencia y muchas querrán parecerse a Alice Campello y lucir uno de ellos en su día a día, ya que lo cierto, parece de lo más cómodo, sencillo y elegante que hemos visto en estos últimos días. Nuevamente, la mujer de Álvaro Morata la lía en las redes sociales mostrando sus looks tan ideales.