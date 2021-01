128-132. Durant y Harden vuelven a ser los héroes salvadores de los Nets

Atlanta (Estados Unidos) EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Atlanta (EE.UU.), 27 ene (EFE).- Nuevo sufrimiento y suspense para los Brooklyn Nets antes que surgiese la figura del alero estrella Kevin Durant y el escolta James Harden y les asegurasen este miércoles la victoria a domicilio, en la prórroga, por 128-132 frente a los Atlanta Hawks.

Durant acabó como líder del ataque de los Nets al conseguir 32 puntos, incluidos los claves en el tiempo de prórroga y que les permitió ponerse con marca ganadora de 12-8, la segunda mejor de la División Atlántico y la cuarta de la Liga.

El escolta James Harden se acercó al triple-doble con 31 puntos, 15 asistencias y ocho rebotes, y el base Kyrie Irving logró 26 tantos como tercer máximo encestador de los Nets.

Harden amplió la ventaja definitiva al anotar dos tiros libres cuando quedaban 4,6 segundos y los Nets lograron su tercera victoria consecutiva con sus nuevos "Big 3".

El escolta All-Star, adquirido de los Houston Rockets el 14 de enero, comenzó lentamente antes de anotar 16 puntos en el segundo período. Fue una indicación de que está encontrando su lugar en la ofensiva de los Nets después de no anotar más de 21 puntos en ninguno de sus cuatro partidos anteriores.

Mientras que el base Trae Young también repitió como líder de los Hawks al conseguir un doble-doble de 28 puntos y 14 asistencias, lo que no impidió la derrota de los Hawks (9-9).

El escolta-alero Cam Reddish encestó 24 tantos, el ala-pívot John Collins y el alero Deandre Hunter aportaron 21 puntos cada uno.

Pero el pívot suizo Clint Capela esta vez no pudo ser factor ganador de los Hawks al acabar con nueve puntos, 11 rebotes y dos tapones.