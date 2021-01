124-106. Pelicans, con Williamson e Ingram, superan los 47 puntos de Beal

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Redacción deportes (EE.UU.), 28 ene (EFE).- El alero Zion Williamson y el ala-pívot Brandon Ingram aportaron 32 puntos cada uno como líderes del ataque de los Pelicans que se impusieron por 124-106 a los Washington Wizards, que no pudieron aprovechar los 47 tantos del escolta Bradley Beal.

Williamson hizo la mayor parte de sus anotaciones en la pintura y agregó ocho tantos desde la línea de personal que ayudaron a Nueva Orleans a ganar por segunda vez en 10 partidos.

Ingram terminó con siete triples en 12 intentos, el máximo de la temporada. Mientras que el base Eric Bledsoe encestó 18 puntos para el equipo de Nueva Orleans, que puso su marca en 5-10.

El pívot español Willy Hernangómez no jugó por decisión de su entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy.

Beal disputó 40 minutos en los que consiguió su segunda mejor marca de la temporada al anotar 17 de 37 tiros de campo, incluidos 6 de 14 intentos de triples, y acertó 7-7 desde la línea de personal.

El escolta All Star de los Wizards logró 60 puntos el pasado 6 de enero frente a los Philadelphia Sixers.

Mientras que el escolta reserva Garrison Mathews consiguió 15 tantos como sexto jugador de los Wizards, y el pívot cubano estadounidense Robin López llegó a los 14 tantos, que tampoco evitaron la tercera derrota consecutiva de los Wizards (3-11), que ahora tienen la peor marca de la Conferencia Este y de la liga.

El base brasileño Raúl Neto, que salió de titular en el puesto de Russell Westbrook, que descanso al ser partido en noche seguida, acabó con dos puntos.

Neto disputó 20 minutos y anotó 1 de 7 tiros de campo; falló los dos intentos de triples que hizo, logró cuatro rebotes y entregó dos asistencias.