Yemen.- La ONU vuelve a pedir a EEUU que retire "por motivos humanitarios" la designación de los huthis como terroristas

Recalca que la última decisión de Washington sobre las licencias "no resuelve la incertidumbre"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Naciones Unidas ha vuelto a reclamar a Estados Unidos que retire "por motivos humanitarios" la designación de los huthis como una organización terrorista y ha hecho hincapié en que la licencia emitida por Washington para autorizar las transacciones con el grupo "no resuelve la incertidumbre".



El antiguo secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció días antes del fin de la Administración de Donald Trump la designación de los huthis como terroristas, lo que fue aplaudido por el Gobierno reconocido internacionalmente y por Arabia Saudí, su principal aliado.



Sin embargo, tanto la ONU como diversas ONG alertaron del impacto que tenía la decisión sobre la entrega de ayuda al país, sumido en la mayor crisis humanitaria del mundo y altamente dependiente de las importaciones, por lo que reclamaron a Washington que diera marcha atrás.



Así, aún con Trump en la Presidencia, las autoridades estadounidenses emitieron diversas licencias para "facilitar" la continuación de actividades humanitarias de forma "ininterrumpida" en Yemen, lo que no redujo los temores de las organizaciones internacionales sobre la situación.



Tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, el Departamento del Tesoro emitió una autorización que señala que "todas las transacciones y actividades que involucren a Ansar Alá, o cualquier entidad que posea, directa o indirectamente, (...) están autorizadas" hasta el 26 de febrero de 2021.



Por contra, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha recalcado que el organismo "es consciente" de esta última decisión y ha agregado que "es la reacción de las compañías privadas en la cadena global de suministro la que determinará la vida y la muerte de la población de Yemen".



"La fuerte dependencia de las importaciones de Yemen es el motivo por el que el Consejo de Seguridad (de la ONU) acordó durante años que las importaciones comerciales al país a través de todos los puertos deben ser protegidas. Eso es aún más importante ahora que la hambruna acecha al país", ha señalado durante su rueda de prensa diaria.



De esta forma, Dujarric ha indicado que "el anuncio de Estados Unidos está siendo aún digerido por las agencias de ayuda y el sector privado" y ha desvelado que "se han escuchado preocupaciones de compañías que aún planean cancelar o suspender negocios, dado que esta decisión no resuelve las incertidumbres subyacentes".



"Con millones de civiles ante el riesgo de morir de hambre, Yemen no puede permitirse ni siquiera una alteración temporal en la actividad comercial y no está claro que la nueva licencia (emitida por las autoridades estadounidenses) vaya a evitar este tipo de alteraciones", ha remachado.



El conflicto ha sufrido un recrudecimiento durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial. Actualmente, casi el 80 por ciento de la población, unos 24 millones de personas, necesitan ayuda.