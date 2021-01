VÍDEO: Coronavirus.- AstraZeneca corrige a Bruselas y dice que sí participará en la reunión para explicar los retrasos

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



AstraZeneca ha corregido la información que previamente había dado la Comisión Europea y ha confirmado que participará en la reunión prevista para esta tarde con la institución comunitaria y los estados miembro sobre los retrasos en el reparto de dosis de su vacuna en la UE.



"Podemos confirmar que AstraZeneca aceptó una invitación esta mañana para asistir a una reunión con el Comité de la Comisión Europea. Las informaciones de que no es el caso son incorrectas", ha explicado un portavoz de la compañía a Europa Press.



Previamente, la portavoz del Ejecutivo comunitario, Dana Spinant, había informado en una rueda de prensa de que la farmacéutica había trasladado a las autoridades comunitarias que no participaría en el encuentro, aunque según ha avanzado la comparecencia ha afirmado que los acontecimientos habían "evolucionado" y no podía dar una confirmación al respecto.



Las tensiones entre Bruselas y AstraZeneca han aumentado durante la semana desde que la farmacéutica comunicase la semana pasada que será incapaz de cumplir con las entregas previstas una vez sea autorizada su vacuna, previsiblemente este mismo viernes.



Hasta ahora, las explicaciones que la farmacéutica ha dado para explicar los retrasos en la distribución de dosis de su vacuna han sido insatisfactorias tanto para el Ejecutivo comunitario como para los Estados miembros.



De hecho, la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, advirtió tras una primera reunión que la UE no descarta ninguna posibilidad legal para conseguir que las dosis prometidas lleguen a los Estados miembros. También anunció la puesta en marcha de un mecanismo para controlar las exportaciones de vacunas producidas en la UE a terceros países.



En una entrevista concedida a varios medios europeos, el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, ha achacado a la "mala suerte" estos retrasos y ha argumentado que en Europa están las plantas con "menor rendimiento".



En cualquier caso, garantiza que se podrán enviar tres millones de dosis a Europa nada más obtener la autorización de la EMA y hacer otros dos envíos con la misma cantidad en febrero. Según Soriot, el objetivo es distribuir 17 millones de dosis a la UE durante el próximo mes, de las que dos millones corresponderían a España.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/sociedad/540662/1/astrazeneca-corrige-bruselas-si-participara-reunion



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06