Trudeau dice que la UE no impedirá las exportaciones de vacunas a Canadá

En la imagen, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. EFE/EPA/STR/Archivo

Toronto (Canadá), 27 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) se comprometió a excluir a Canadá de posibles restricciones a las exportaciones de vacunas contra la covid-19, según reveló este miércoles el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tras conversar con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

En el Parlamento canadiense, Trudeau desveló que habló con Von Der Leyen "para expresar sus preocupaciones" después de que líderes europeos hayan dicho esta semana que quieren pedir más transparencia a las compañías que están produciendo vacunas en Europa.

"Me tranquilizó escuchar que las medidas de transparencia adoptadas por Europa no afectarán los envíos a Canadá de Pfizer y Moderna", añadió Trudeau.

En los últimos días, Trudeau ha sido acusado por los partidos de la oposición de gestionar mal los contratos firmados por Canadá con las compañías farmacéuticas para recibir las vacunas contra la covid-19 después de que Pfizer suspendiese temporalmente los envíos a Canadá "por problemas de producción" en su planta belga.

La suspensión de los envíos de dosis de Pfizer está causando problemas en algunas de las principales provincias del país que han anunciado que tendrán que reducir las campañas de vacunación en marcha ante la escasez de dosis.

También hoy se supo que Pfizer está presionando a las autoridades canadienses para que aumenten de cinco a seis el número de dosis que pueden extraer de cada vial que la compañía envía con la medicina tal y como se está empezando a hacer en Europa y Estados Unidos.

El cambio supondría reducir en 1,3 millones el número de viales que Pfizer tendrá que enviar a Canadá. Ottawa ha contratado un total de 40 millones de dosis de la vacuna de la compañía, lo que supone alrededor de 8 millones de viales si se considera que cada recipiente contiene cinco dosis.

Pero si Canadá acepta el cambio de Pfizer, el país recibirá sólo 6,7 millones de viales. Para poder extraer una sexta dosis es necesario utilizar jeringuillas específicas que no son las habituales por lo que no siempre es posible extraer la dosis adicional.

Las autoridades canadienses se han resistido hasta el momento a aceptar las demandas de Pfizer al considerar que la pequeña cantidad extra en cada vial es una medida de precaución ya que se puede producir la pérdida de volumen durante el almacenamiento, preparación o la inyección de la vacuna.