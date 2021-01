Sanofi producirá más de 125 millones de dosis de la vacuna de Pfizer

EFE/Quique Garcia/Archivo

París, 27 ene (EFE).- La farmacéutica francesa Sanofi anunció este miércoles que fabricará más de 125 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para la Unión Europea (UE) a partir de julio de 2021, para ayudar a afrontar las necesidades de ese producto, al tiempo que insistió en que seguirá con el desarrollo de la suya.

"Somos conscientes de que cuanto antes estén disponibles las vacunas, más vidas potencialmente podrán ser salvadas", señaló el director general de Sanofi, Paul Hudson, en un comunicado.

Agregó que el acuerdo alcanzado con Pfizer muestra "la voluntad de todo el sector farmacéutico para luchar contra la pandemia" de COVID-19 y, en particular, contra la escasez de vacunas motivada por las capacidades de producción insuficientes.

Hudson había avanzado en una entrevista que producirían 100 millones de dosis, pero la cifra fue detallada hoy hasta más de 125 millones.

Sanofi empleará su fábrica de Fráncfort (Alemania), elegida por su proximidad con una planta de Pfizer en Maguncia (Alemania), desde la que se enviará el principio activo.

La farmacéutica estadounidense aseguró que la entrega de vacunas previstas sufrirá fluctuaciones a causa de ajustes de producción de sus plantas.

En paralelo, Sanofi proseguirá el desarrollo de sus dos candidatas a vacuna, que por el momento no han dado resultados satisfactorios, lo que ha llevado al laboratorio francés a retrasar a finales de año la fecha de entrega a los clientes.

La primera de ellas, desarrollada junto a GSK y basada en la proteína que sirve para producir la vacuna actual de la gripe estacional, mostró buenos resultados en los pacientes hasta 49 años, pero no por encima de esa edad.

Sanofi indicó que lanzará el mes próximo un nuevo ensayo clínico con una formulación antigénica optimizada de la vacuna para determinar si aumenta su eficacia en todas las edades.

De obtener mejores resultados, señaló el laboratorio, la vacuna podría estar a disposición de los clientes a finales de año.

La otra candidata, en la que trabaja junto a Translate Bio, está basada en el ARN y los primeros resultados han sido satisfactorios, por lo que lanzará un nuevo estudio en el primer trimestre del año.