República Dominicana ya no reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela

En la imagen, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez. EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 27 ene (EFE).- República Dominicana no reconoce a Juan Guaidó como jefe de Estado interino de Venezuela desde el pasado 5 de enero, cuando terminó su mandato de presidente de la Asamblea Nacional, dijo el canciller Roberto Álvarez en una entrevista publicada este miércoles.

Álvarez afirmó, en una entrevista al Listín Diario, que República Dominicana no reconoce a Guaidó porque entiende que "eso sería sentar un precedente funesto hacia el futuro".

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores reiteró que su país tampoco reconoce a la Asamblea Nacional venezolana elegida en las elecciones del pasado diciembre, que no fueron reconocidas por numerosos países, entre ellos República Dominicana, por considerar que carecieron de garantías democráticas.

"En el caso de Venezuela creemos (que) se necesita una negociación con el régimen. Aunque no te guste Maduro, es el interlocutor, para negociar se necesitan dos partes", comentó.

En los últimos años, República Dominicana se ha alejado paulatinamente del Gobierno venezolano, con el que cultivó muy buenas relaciones, llegando a ser un beneficiario del programa Petrocaribe, por el que Caracas vendía petróleo en condiciones muy favorables a sus socios en el Caribe.

Fruto de estas buenas relaciones, República Dominicana fue sede de las negociaciones llevadas a cabo entre Maduro y la oposición entre 2017 e inicios de 2018, que concluyeron sin éxito.

Meses más tarde, debido a las elecciones de mayo de 2018, en las que Maduro logró la reelección, el Ejecutivo dominicano apoyó la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en enero de 2019 anunció que se sumaba al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado.

Desde la llegada de Luis Abinader a la Presidencia dominicana, en agosto de 2020, el Gobierno de Santo Domingo se ha acercado aún más a las posiciones del Grupo de Lima, en el que participa en calidad de observador.