Parlamento venezolano conforma comisión de diálogo permanente con la patronal

Caracas, 27 ene (EFE).- El Parlamento de Venezuela, donde más del 90 % de los diputados son chavistas, conformó este miércoles una comisión de diálogo permanente con Fedecámaras, la principal patronal del país, como parte del proceso de negociación nacional anunciado por el presidente Nicolás Maduro durante la instalación del Legislativo el pasado 5 de enero.

"Todo proceso de diálogo, de paz y de reconciliación nacional pasa porque nos escuchemos todas y todos los actores", dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, también líder de la comisión encargada de promover la negociación en el país, a petición de Maduro.

REUNIÓN "POSITIVA"

Rodríguez aseguró que la reunión fue "positiva", puesto que, en las dos horas que duró, "aparecieron, de parte y parte, muchas ideas que", a su juicio, "permitirán acceder a victorias tempranas" en asuntos como "vacunación para prevenir el covid-19", aligerar "los trámites" y los "posibles instrumentos legislativos para ello".

También surgieron propuestas, según explicó el presidente del Parlamento, acerca de la polémica "ley antibloqueo", aprobada por la ya extinta Asamblea Nacional Constituyente, compuesta solo por chavistas y que, de facto, asumió todas las labores que correspondían al anterior Legislativo, de mayoría opositora.

"Estamos aquí para escucharnos entre todas y entre todos, no solamente un diálogo entre políticos que, muchas veces, se convierte en un diálogo de sordos", subrayó Rodríguez.

Por parte de la AN, quedarán al frente del grupo de diálogo los dos vicepresidentes de la comisión parlamentaria, Luis Eduardo Martínez y Francisco Torrealba, así como el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano.

Su labor será, según aclaró Rodríguez, mantener "el trabajo permanente con la directiva de Fedecámaras a fin de que las ideas puedan ser instrumentadas".

Finalmente, Rodríguez aseguró que se van a encontrar "con todos" en Venezuela y, "si alguien quiere que la reunión sea secreta, será secreta".

"Si tocamos una puerta y esa puerta no se abre, volveremos a tocar esa puerta", concluyó antes de reconocer que "una gran cantidad de empresarios de Venezuela militan con las ideas políticas de la oposición venezolana".

NO "SATANIZAR" EL DIÁLOGO

Por su parte, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Ricardo Cussano, aseguró que la reunión se hizo de manera pública porque "no tienen nada que ocultar" y reclamó que "el diálogo y la negociación deje de ser satanizado".

El Gobierno y la oposición sostuvieron distintos procesos de diálogo que no fructificaron, por lo que varias voces antichavistas han criticado la posibilidad de conversar de nuevo con el oficialismo.

"Si nos basamos en el pasado y los fracasos del pasado para, de una vez, cuestionar los posibles éxitos del presente y del futuro, ya arrancamos mal", subrayó.

Por eso, Cussano se puso a disposición de buscar una solución "al drama humanitario" y a solventar "las necesidades de la gente (...) pero, sobre todo, a la reinstitucionalización del país".

"Hemos reiterado lo que a través de los años hemos dicho, presentado una propuesta de análisis de cómo el ordenamiento legal venezolano hace punitivo al hecho económico y de cómo se debe dejar de asfixiar la actividad económica", explicó Cussano que le planteó a la contraparte.

"Especialmente", prosiguió, destacó la necesidad de "la generación de empleo y producción que puede empoderar" a la sociedad.

Finalmente, hizo hincapié en que no han "dejado de plantear la necesidad de los acuerdos políticos" y pidió que "los actores políticos vuelvan" a "la defensa y a hacer posible las necesidades de la nación a través de esa actividad que es la política partidista".