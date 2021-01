Papu Gómez no entra en la convocatoria y verá el partido desde la grada

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui (i), aplaude a sus jugadores durante un partido. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Sevilla, 26 ene (EFE).- El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, facilitó este miércoles una lista de veinte convocados para los octavos de la Copa del Rey que disputarán esta tarde (19.00 horas) ante el Valencia, en la que como era previsible no está el mediapunta argentino Papu Gómez, quien, procedente del Atalanta italiano, firmó el martes su contrato como sevillista y verá el partido desde las gradas del Sánchez Pizjuán.

El internacional argentino, que cumplirá 33 años el próximo febrero, ha firmado un contrato por tres temporadas y media con su nuevo club después de aterrizar a primera hora de la tarde del martes en el aeropuerto sevillano y de pasar el reconocimiento médico.

Lopetegui, que ya no cuenta con el delantero Carlos Fernández, traspasado a la Real Sociedad, no recupera aún a ninguno de los jugadores ausentes de las últimas convocatorias por diversas mermas físicas.

Así, el central brasileño Diego Carlos sigue en cuarentena tras dar positivo en un test de la covid-19, el centrocampista Óscar Rodríguez mantiene su proceso de recuperación de una lesión y el lateral izquierdo Sergio Escudero y el portero checo Tomas Vaclík, ya unidos a los trabajos del grupo, aún no tienen ritmo de competición tras sus dolencias de larga duración.

Además, de los disponibles de la primera plantilla, el entrenador guipuzcoano deja fuera de la lista de citados por decisión técnica al central francés Joris Gnagnon.

La convocatoria la componen los porteros Bono y Javi Díaz, los defensas Jesús Navas, Aleix Vidal, Koundé, Sergi Gómez, Rekik y Acuña, los centrocampistas Fernando, Gudelj, Joan Jordán, Óliver Torres, Franco Vázquez, Rakitic, Suso, Ocampos e Idrissi y los delanteros Munir, De Jong y En-Nesyri.