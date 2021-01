Neveras para las vacunas anticovid llegarán a Uruguay a comienzos de febrero

En la imagen el registro de varios 'ultracongeladores' necesarios para mantener la temperatura a -72 grados centígrados que requiere la vacuna contra la covid-19 del laboratorio Pfizer. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Montevideo, 27 ene (EFE).- Los 4 refrigeradores para almacenar las vacunas contra la covid-19 que Uruguay trasladará desde Estados Unidos en un avión de la Fuerza Aérea llegarán en torno al 4 de febrero, confirmó este miércoles el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

El responsable del organismo ofreció una rueda de prensa tras su comparecencia ante la Comisión de Salud Pública del Senado para ofrecer detalles sobre la evolución de la pandemia y los recursos sanitarios del país suramericano.

Según explicó Cipriani, los cuatro 'ultrafreezer' tienen una capacidad para 200.000 vacunas cada uno y "se compraron a un precio extremadamente económico, unos 13.700 dólares cada uno" frente a su valor de mercado, que está en torno a los 100.000 dólares.

Además, el presidente de ASSE declaró que existen 190 puestos de vacunación preparados para cuando las dosis lleguen al país suramericano.

Cipriani mostró su confianza en que el sistema sanitario "no tiene por qué saturarse", especialmente a partir de la llegada de las vacunas, inicialmente prevista para marzo.

"Nuestro nivel de ocupación hoy está por debajo del 60 %, no hemos colapsado, estamos lejos de poder colapsar y estamos trabajando en que las especialidades afines de cuidados intensivos puedan apoyar -solo ese concepto, apoyar- al médico intensivista", dijo.

La comparecencia ante la Comisión de Salud Pública, que preside el senador Guido Manini Ríos -líder de Cabildo Abierto (derecha), uno de los socios de la coalición de Gobierno-, duró más de tres horas y en ella Cipriani estuvo acompañado por su vicepresidente, Marcelo Sosa, y otros integrantes de su equipo ejecutivo.

Dicha comisión resolvió recibir a una delegación de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) el 10 de febrero, indicaron fuentes del Senado, después de que el gremio expresara su malestar por no poder participar en la sesión de este miércoles.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya, que debía viajar a Alemania para adquirir contenedores térmicos necesarios para la vacuna anticovid, finalmente irá a Estados Unidos.

El país suramericano ya cuenta con dos 'ultrafreezer', necesarios para mantener la temperatura a -72 grados que requiere la vacuna Pfizer, instalados en el aeropuerto internacional de Carrasco -ubicado a las afueras de Montevideo-.

De momento, Uruguay tiene confirmada la compra de casi 3,8 millones de dosis de vacunas a los laboratorios Pfizer y Sinovac, además de una reserva de 1,5 millones del Fondo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para una distribución entre países menos favorecidos.

Según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Uruguay acumula 38.680 contagios, con 7.418 activos -de los que 92 se encuentran en cuidados intensivos- y 401 fallecimientos desde el 13 de marzo de 2020, cuando se conocieron los primeros positivos.