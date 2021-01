Medidas anticovid de la provincia argentina, en la mira por situación de DD.HH.

Algunos requisitos para entrar a Formosa radican en tener un pcr negativo realizado dentro de las 72 horas previas al ingreso. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Buenos Aires, 27 ene (EFE).- La estrategia sanitaria de la provincia argentina de Formosa de obligar a permanecer en centros de aislamiento a personas con síntomas leves o inexistentes de covid-19 ha generado una fuerte polémica política en el país, con protestas ciudadanas, acusaciones de violación de los derechos humanos y advertencias de parte de Amnistía Internacional.

Por lejos, Formosa, fronteriza con Paraguay y con casi 600.000 habitantes, es, según el Ministerio de Salud nacional, la provincia menos afectada por el virus en Argentina, con 814 contagios totales desde el inicio de la pandemia (y 10 muertos, según los datos del Ejecutivo provincial), y a gran distancia de la segunda con menos casos, Misiones, que tiene 3.781 positivos.

No fue hasta casi tres meses después de anotarse el primer caso en el país que la provincia registró su primer positivo, en junio de 2020, y desde el principio, la política abordada por el peronista Gildo Insfran, gobernador provincial desde hace 25 años, ha despertado controversia por su rigidez y críticas de parte de sectores opositores que lo acusan de ser una suerte de señor feudal.

"Nos preocupan las detenciones, nos preocupan las vejaciones a los habitantes de la provincia, por lo tanto nos preocupa la falta de democracia. No podemos permitir que se sigan avasallando las libertades, mientras que el partido de Gobierno halaga la gestión de Insfrán y el presidente calla", expresó la coalición Juntos por el Cambio, opositora al Ejecutivo de Alberto Fernández, del mismo color político que el gobernador formoseño.

La semana pasada, Gabriela Neme, concejala peronista de la capital formoseña pero disidente del oficialismo provincial, fue detenida junto a otra concejala y puesta en libertad poco después tras encabezar una protesta contra los centros de aislamiento, acusada de intimidación pública.

"Acá hay delitos de lesa humanidad, estado policíaco, persecución política, violencia, hacinamiento, no se respeta ningún derecho humano ni constitucional de los fermoseños", dijo este miércoles Neme en otra manifestación.

REQUISITOS PARA ENTRAR A LA PROVINCIA

Entre otros requisitos, como presentar un pcr negativo realizado dentro de las 72 horas previas al ingreso, quien quiera entrar a Formosa debe solicitarlo con un formulario, esperar la autorización y cumplir una cuarentena de al menos 14 días en uno de los centros de aislamiento del Gobierno provincial.

También hay centros que acogen a las personas que, si bien ya estaban dentro de la provincia, son contactos estrechos de casos confirmados.

"En el caso que sea contacto estrecho de alguna persona que arroje resultado positivo durante el cumplimiento de la cuarentena obligatoria, esta se prolongará durante todo el tiempo necesario que lo requieran las autoridades sanitarias según los criterios epidemiológicos vigentes", señala la normativa.

Al ingresar a esos centros, solo se permite llevar enseres personales, y los objetos ingresados no pueden ser retirados durante la estadía. Sólo podrá recibir elementos de necesidad.

Aunque las personas pueden renunciar "en cualquier momento" al cumplimiento de la cuarentena, solo será "expresando fehacientemente su conformidad" para ser expulsado de la provincia.

DENUNCIAS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Según fuentes oficiales provinciales, desde el inicio de la pandemia 19.000 personas han pasado por alguno de esos centros, y en la actualidad son más de 2.300 las que están alojadas, "y la mayoría de ellas sin inconvenientes".

Pero Amnistía Internacional (AI) manifestó haber recibido "numerosas denuncias por las malas condiciones" en las que se aloja, por hacinamiento, falta de higiene, de ventilación, provisión "escasa" de alimentación de mala calidad, utilización de rejas o inexistencia de espacios separados para hombres, mujeres, ancianos y niños.

"Se aísla de manera compulsiva a personas que no tienen el virus covid-19 junto con personas que sí lo tienen y presentan síntomas leves o son asintomáticas, exponiéndolas al contagio. Las cuarentenas obligatorias se prolongan más de 14 días independientemente del resultado del testeo, ya que incluso luego de obtener uno o varios resultados negativos en muchos casos no se permitió salir del aislamiento", advirtió hoy la ONG de derechos humanos.

Ya el año pasado, la organización pidió a Formosa cumplir con un fallo de la Corte Suprema que la obligaba a acelerar el acceso de miles de ciudadanos que estaban varados a la espera de obtener el permiso para entrar a la provincia, algunos en medio de la carretera, sin acceso a condiciones higiénicas y sanitarias y durmiendo en la intemperie.

LA POSICIÓN DEL GOBERNADOR

Gildo Insfran, que de 1987 a 1995 ocupó el cargo de vicegobernador y desde ese año viene ganando las elecciones como mandatario provincial, insiste en que se busca deslegitimar el trabajo de su provincia, que ha dado "los mejores resultados del país" en la lucha frente a la pandemia.

"No tenemos absolutamente nada que ocultar", expresó ayer en Twitter el político, cuya gestión de Gobierno fue adulada por el propio Alberto Fernández en una visita en mayo pasado: "Quiero a Formosa por Gildo", dijo el presidente.

Insfran se mostró convencido de que la oposición nacional, provincial y sus "medios de comunicación afines" han desplegado una "falaz campaña" contra Formosa, que tiene una población que ha hecho un "gran esfuerzo colectivo" con "miles de personas comprometidas en la implementación de las medidas sanitarias".

Días antes, el Partido Justicialista, formación histórica del peronismo, emitió un comunicado destacando los indicadores sanitarios de Formosa y calificó de "insólitos" los pedidos para que se intervenga la provincia (realizados por la Coalición Cívica, que integra Juntos por el Cambio) y las "permanentes operaciones" de sectores de la oposición al Gobierno Nacional.

Cabe destacar que este año el país celebrará elecciones legislativas.

VISITA DEL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS

En medio de las tensiones, una Fiscalía ha pedido informes al Gobierno de Insfrán sobre los centros de aislamiento y el secretario de Derechos Humanos nacional, Horacio Pietragalla, visita hoy a Formosa invitado por las autoridades provinciales.

"El viaje tiene como fin recabar información para ponerse a disposición de las autoridades y de la sociedad de Formosa para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias para mitigar el impacto de la pandemia en los derechos humanos de todos y todas", señaló la Secretaría.

En ese marco, varias personas se manifestaron hoy, entre ellas Neme, para manifestar al funcionario sus reclamos. También en Buenos Aires la organización Barrios de Pie se movilizará por la tarde contra la situación de la provincia.

Rodrigo García