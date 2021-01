María Pombo tiene el cárdigan ideal para los fríos días de invierno

MADRID, 27 (CHANCE)



María Pombo es una de las influencers más populares de nuestro país y sus looks tan ponibles como estilosos, ideales para cualquier tipo de plan o de ocasión, conquistan en cada una de sus publicaciones a sus cerca de 2 millones de seguidores en Instagram.



¿Su clave? Combinar prendas low cost con complementos de lujo - no al alcance de cualquier bolsillo - demostrando que, sin renunciar a la comodidad que todas necesitamos en nuestro día a día, puedes conseguir que todos se giren al verte pasar por ese toque único (en forma de una prenda a la que dar todo el protagonismo del conjunto) que la modelo ha conseguido en esta ocasión con un sencillo cárdigan.



De la firma "Other Stories", y con una pinta de abrigoso que solo con verlo se nos quita la sensación de frío que nos acompaña permanentemente desde hace unas semanas, este cárdigan oversize de punto en bloques bicolor blanco y negro, es de nueva temporada y todavía está disponible en la web de la marca en todas las tallas. Con un precio de 129 euros, se ha convertido en nuestra prenda favorita del día. Por original, por cómoda y porque combina con todo. Y, claro está, porque la luce María que, con unos botines y unos sencillos vaqueros ligeramente acampanados, con roturas y en color negro - de Zara, con un precio de 29.90 y todavía disponibles en su tienda online - está, como de costumbre, ideal.