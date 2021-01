Lo nuevo de Mozart: 94 segundos de música inédita celebran su 265 cumpleaños

Vista de la composición original de 94 segundos del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart que la Fundación Mozarteum de Salzburgo ha rescatado del olvido y ha estrenado este miércoles para celebrar su 265 cumpleaños. EFE/ Internationale Stiftung Mozarteum SÓLO USO EDITORIAL / SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA / CRÉDITO OBLIGATORIO

Viena, 27 ene (EFE).- "¿Has escuchado lo nuevo de Mozart?" Una inusual pregunta que vuelve a tener sentido porque la Fundación Mozarteum de Salzburgo ha rescatado del olvido una composición original de 94 segundos del genial compositor austríaco, estrenada este miércoles para celebrar su 265 cumpleaños.

"Puede que (94 segundos) no sean mucho, pero si son de un maestro como Mozart abren un cosmos musical entero", asegura en una nota de prensa el tenor mexicano Rolando Villazón, director artístico de la Semana de Mozart de Salzburgo, un festival que se celebra cada año en torno al aniversario del nacimiento del compositor.

PRIMER HALLAZGO EN 80 AÑOS

"Se han descubierto otros manuscritos originales, pero todos eran fragmentos", explica a Efe el director científico de la Fundación Mozarteum, Ulrich Leisinger, responsable de verificar la partitura.

"Hay que remontarse más de 80 años para encontrar una situación parecida, es decir, una pieza completa que nadie conocía, de puño y letra de Mozart", detalla.

El estreno de la obra, en "streaming" a través de las plataformas fidelio y DG Stage, ha servido para dar comienzo al festival, que este año ha tenido que trasladarse a Internet por la pandemia.

El pianista surcoreano Seong-Jin Cho ha sido el encargado de interpretar la pieza, un allegro en re para piano, en un vídeo grabado días antes de la presentación oficial del festival.

DESCUBRIMIENTO INUSUAL

Aunque el descubrimiento de composiciones inéditas de Mozart no es del todo infrecuente -en 2012 se presentó un allegro molto encontrado en un desván del Tirol austríaco, supuestamente ideado por el artista cuando tenía 11 años-, este caso es diferente, ya que se trata de una obra completa de su puño y letra.

Según Leisinger, el manuscrito debió haber servido como ensayo para una futura obra orquestal, ya que se trata de una pieza de una gran complejidad técnica para tocar en piano, debido a sus continuas repeticiones y saltos.

"Lo sientes cuando tocas, que va contra tus dedos, la música encaja mejor con un violín que con un piano", comenta Leisinger.

Además, a pesar de no considerarlo un movimiento de baile al uso, el experto opina que podría ser el preludio de una composición de ballet.

MANUSCRITO INÉDITO

El manuscrito llevaba 90 años en la colección privada de una familia holandesa, después de que un ingeniero amante de la música lo comprara a finales de los años 20.

Por aquel entonces, la obra estaba catalogada como un "boceto para una composición de orquesta".

Sin embargo, cuando la familia ofreció a la Fundación comprar el manuscrito, los expertos se dieron rápidamente cuenta de que "no era solo un boceto", sino que era una obra completa para piano, totalmente distinta a las composiciones conocidas hasta la fecha.

Lesinger comenta que, en ese momento, se procedió a una verificación "exprés" del documento, ya que apenas tenían dos semanas para confirmar su autenticidad antes de la compra.

El análisis del papel y de la tinta, así como de la escritura del compositor, confirmaron la originalidad de la partitura.

Gracias a la firma pudieron fechar con gran exactitud el documento, que data de 1773, ya que la caligrafía del compositor fue variando a lo largo de su vida.

UN REGALO PARA SU HERMANA

Según el investigador, la obra fue probablemente ideada de manera apresurada durante un viaje a Italia, cuando el compositor tenía 17 años, y enviada por correo a su hermana Maria Anna en Salzburgo, quien la guardó hasta el día de su muerte.

"Era un regalo, uno de esos pequeños detalles que muestran la relación entre Wolfgang y su hermana", asegura Leisinger.

La partitura puede descargarse de manera gratuita en la página de la fundación, y el 29 de enero se lanzará una grabación de la pieza producida por el sello discográfico Deutsche Grammophon.

La pandemia de coronavirus ha obligado a reinventar la Semana de Mozart de Salzburgo, ya que las actuales restricciones impuestas por el Gobierno de Austria para frenar los contagios impiden que haya público en las salas de conciertos.

De los 57 recitales planeados por la Mozarteum para celebrar el festival tan solo se interpretarán diez, que serán ofrecidos a través de Internet durante los próximos cinco días.

Por Jorge Dastis y Pablo Ayerbe Caselles