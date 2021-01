LG Display eleva el beneficio por la demanda del iPhone y el encarecimiento de pantallas

Foto de archivo: Un hombre pasa junto a un logotipo de LG en el Mobile World Congress en Barcelona, ​​España, 27 de febrero del 2018. REUTERS/Sergio Perez

Por Joyce Lee y Heekyong Yang

SEÚL, 27 ene (Reuters) - La surcoreana LG Display Co Ltd informó el miércoles de su mayor beneficio trimestral en más de tres años, volviendo a los números positivos por segundo trimestre consecutivo con la ayuda del aumento de los envíos de los nuevos iPhones de Apple Inc.

El proveedor de Apple obtuvo un beneficio operativo de 685.000 millones de wones (622 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2020, frente a las pérdidas de 422.000 millones de wones del mismo periodo del año anterior.

El resultado fue su mayor beneficio trimestral desde el segundo trimestre de 2017, y superó con creces las expectativas del mercado de un beneficio de 286.000 millones de wones, según las previsiones SmartEstimate de Refinitiv elaboradas a partir de 12 estimaciones de analistas.

"Dado que la situación mundial de teletrabajo continuó en el cuarto trimestre, la demanda de televisores y productos informáticos se mantuvo fuerte", dijo la compañía en un comunicado, añadiendo que los envíos de pantallas de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED) y los precios aumentaron tanto para los televisores como para los teléfonos inteligentes.

Los buenos resultados se vieron favorecidos por la producción a gran escala en la planta de OLED de Guangzhou, añadió.

Los analistas dijeron que el aumento de los beneficios fue impulsado por el aumento de los envíos de pantallas OLED para el nuevo iPhone 12 de Apple Inc y el aumento de los precios de las pantallas de cristal líquido (LCD). Los precios de las pantallas de cristal líquido aumentaron debido a la creciente demanda de televisores por parte de los consumidores de todo el mundo que se han quedado en casa debido a la pandemia del COVID-19.

Los envíos de iPhone de Apple en el cuarto trimestre aumentaron probablemente un 21% respecto al año anterior debido al buen rendimiento del iPhone 12, según datos de Counterpoint.

Los ingresos aumentaron un 16%, hasta los 7,5 billones de wones, según informó LG Display.

(Información de Joyce Lee y Heekyong Yang; editado por Chris Reese y Richard Pullin; traducido por Tomás Cobos)