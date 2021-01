Las empresas industriales chinas ganaron un 4,1 % más en 2020

Fotografía que muestra a una mujer mientras trabaja en una fábrica de bombillas en Suining, China. EFE/ZHONG MIN/Archivo

Pekín, 27 ene (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales chinas aumentaron un 4,1 % interanual en 2020, según los datos publicados estge miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en contraste con la caída del 3,3 % registrada en 2019.

La ONE informó hoy de que las ganancias del año pasado alcanzaron los 6,4 billones de yuanes (990.666 millones de dólares, 814.679 millones de euros).

También se divulgaron los datos mensuales de diciembre, que muestran una subida del 20,1 % interanual, según la misma fuente.

Para la compilación de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (3,09 millones de dólares, 2,54 millones de euros).

En términos anuales, los beneficios de las empresas privadas crecieron un 3,1 % en 2020, mientras que los de las estatales cayeron un 2,9 %.

En 2020, 26 de los 41 sectores listados por la ONE registraron un incremento de beneficios respecto al año anterior, mientras que los 15 restantes redujeron sus ganancias.

En la parte positiva, aumentaron de manera destacada sus ganancias las compañías dedicadas a la manufactura de equipos especiales e informáticos, las de manufactura de productos químicos o las industrias textil y automovilística.

En la negativa destacan las caídas en las industrias de extracción de gas y petróleo, así como en la de procesado de petróleo, carbón y otros combustibles, o en la de fundición y laminación de metales ferruginosos.

La ONE también reveló que en 2020 los activos de las empresas industriales se incrementaron en un 6,7 % interanual hasta los 126,76 billones de yuanes (19,62 billones de dólares, 16,13 billones de euros), mientras que los pasivos hicieron lo propio en un 6,1 %, hasta los 71,06 billones de yuanes (11 billones de dólares, 9,04 billones de euros).

La ratio de deuda de las compañías industriales se redujo, según el organismo, en 0,3 puntos porcentuales al acabar el año en un 56,1 %.

El estadístico de la ONE Zhu Hong indicó que, pese a la "grave y compleja situación internacional, el país ha logrado resultados a la hora de controlar la pandemia de la covid, lo que ha garantizado su desarrollo económico y social".

"El ciclo industrial ha madurado, la demanda del mercado continúa mejorando y los beneficios industriales continúan en aumento. China pasó de caídas en estos campos a principios de año (2020) para terminar creciendo a final de año", señaló.

En un 2020 marcado por la recesión global provocada por la covid, la economía china fue de las pocas en resistir y creció un 2,3 % gracias al control de los contagios, la demanda internacional de productos sanitarios relacionados con la pandemia o las políticas de estímulo impulsadas por las autoridades.

De cumplirse las previsiones a nivel mundial, los datos confirmarían a China como una de las pocas economías globales en registrar expansión económica en 2020 y, especialmente, como la única de las potencias en conseguirlo.