27/01/2021 La Reina Letizia vuelve a lucir la misteriosa blazer de cuadros que estrenó en el confinamiento. MADRID, 27 (CHANCE) La Reina Letizia ha continuado con su agenda oficial presidiendo, esta mañana, una reunión de trabajo en la Federación Española de Enfermedades Raras, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los más de 3 millones de españoles que sufren este tipo de enfermedades poco frecuentes, una causa con la que la monarca está totalmente volcada. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



La Reina Letizia ha continuado con su agenda oficial presidiendo, esta mañana, una reunión de trabajo en la Federación Española de Enfermedades Raras, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los más de 3 millones de españoles que sufren este tipo de enfermedades poco frecuentes, una causa con la que la monarca está totalmente volcada.



Para el acto, de claro corte profesional y al que la monarca ha llegado con numerosa documentación en la mano, ha elegido - como es habitual en los últimos tiempos - un estilismo tan sobrio como discreto, demostrando una vez más que se ha convertido en uno de los mejores exponentes del look "working girl".



Un pantalón recto en color negro, que ha combinado con unas cómodas bailarinas y una sencilla camiseta de algodón en el mismo color. Pese a las bajas temperaturas de la capital en estos días de final de enero, Doña Letizia ha optado por complementar su estilismo con una americana, en lugar de los elegantes abrigos que ha llevado en sus últimas apariciones.



Un pleno acierto, puesto que no se trata de una prenda más, sino de la sofisticada blazer de corte masculino que estrenó durante el confinamiento y que le vimos en dos ocasiones durante las videoconferencias que mantuvo con diferentes entidades desde Zarzuela al inicio de la pandemia del Coronavirus. Negra, y con grandes cuadros en color blanco, desconocemos quién es su diseñador o de qué marca es, pero no podemos negar que se trata de una prenda de lo más versátil y hoy, por fin, la Reina la ha lucido fuera de palacio.



Sin duda, un outfit que cualquiera de nosotras podríamos llevar perfectamente cualquier día a la oficina y con el que la Reina Letizia demuestra, una vez más, que se ha convertido en una inspiración "working"; sobria, cómoda y elegante sin dejar de lado las tendencias más favorecedoras de la temporada, como la blazer negra con enormes cuadros blancos a la que hoy ha concedido todo el protagonismo de su look.