La City londinense confía en prosperar fuera de la UE

Foto de archivo de operadores en la Bolsa de Metales de Londres. Sep 27, 2018. REUTERS/Simon Dawson

Por Guy Faulconbridge y Huw Jones

LONDRES, 27 ene (Reuters) - La pérdida de parte del negocio financiero de Londres debido al Brexit no ha sido catastrófica y la principal capital financiera internacional del mundo prosperará incluso si la Unión Europea bloquea "irracionalmente" el acceso, dijo la City de Londres.

Londres, el único centro financiero que rivaliza con Nueva York, ha sufrido cierta pérdida de negocio y de puestos de trabajo desde el chocante resultado del referéndum sobre el Brexit de 2016, y los servicios financieros fueron olvidados en gran medida por los dirigentes británicos durante las negociaciones del divorcio, separando a la City de su principal cliente.

"Es decepcionante perder negocio, pero no es en absoluto catastrófico", dijo a Reuters Catherine McGuinness, que es la responsable política del organismo rector del distrito financiero, la City of London Corporation.

"Tenemos mucha confianza en las fortalezas básicas de Londres y en que recuperaremos el negocio en otros lugares", dijo McGuinness. "Pase lo que pase, Londres seguirá prosperando".

La City, dijo McGuinness, no quiere ni espera que el Gobierno del primer ministro Boris Johnson encienda "una hoguera para quemar regulaciones". Aun así, una capital financiera global del tamaño de Londres no puede ser un 'rule taker', es decir, una institución sometida a reglas externas que no dicta las suyas propias, según McGuinness.

La pérdida de puestos de trabajo en Londres por el Brexit hasta ahora era de unos 7.500, según McGuinness, todavía en la parte baja de la horquilla prevista por la consultora de inversiones Oliver Wyman, que dijo en 2016 que Londres podría perder entre 65.000 y 75.000 puestos de trabajo en un sector que emplea a un millón de personas.

Londres domina el mercado mundial de divisas, que mueve 6,6 billones de dólares al día, es el mayor centro de la banca internacional y el segundo mayor centro de tecnología financiera del mundo, después de Estados Unidos.

Nueva York conservó el primer puesto en una encuesta sobre centros financieros mundiales publicada en septiembre por el Índice de Centros Financieros Globales, y Londres reforzó su posición en segundo lugar.

Aunque la negociación de acciones en euros y de algunos derivados se ha marchado a otros centros europeos -algunos a Nueva York- tras el Brexit, ningún competidor europeo ha dominado, por lo que Londres considera a Nueva York, Shanghái, Tokio, Hong Kong y Singapur como sus verdaderos rivales.

Algunos elementos de los mercados de bonos, derivados y capitales se han desplazado tras el Brexit, según señaló McGuinness, aunque Londres conserva con diferencia los mercados de capitales más profundos en su zona horaria.

"No estamos buscando una hoguera de regulación, no estamos buscando un alejamiento de las normas internacionales", dijo McGuinness. "No esperamos ninguna desregulación importante en absoluto".

(Escrito por Guy Faulconbridge y Huw Jones; edición por Kate Holton; traducido por Tomás Cobos)