"La casa de papel" fue la serie más vista en plataformas de Francia en 2020

Los actores Miguel Herrán y Úrsula Corberó en la presentación de la tercera temporada de la serie "La casa de papel". EFE/Luca Piergiovanni/Archivo.

París, 27 ene (EFE).- "La casa de papel" fue la serie más vista en las plataformas de pago disponibles en Francia en 2020, informó este miércoles la sociedad de medición de audiencias Médiamétrie, que clasifica a la producción española por delante de producciones estadounidenses de Netflix y otros grandes éxitos.

Además, otra serie española, "Las chicas del cable", difundida también por Netflix, ocupó la séptima posición en el top nacional, anunció Médiamétrie en una conferencia transmitida en sus redes.

El segundo y tercer lugar fue para las creaciones estadounidenses "Lucifer" y "Por trece razones", seguidas a su vez de "Vikingos", "The Crown" y "Murder".

Llama la atención que todas ellas se emiten exclusivamente en Netflix, a excepción de "Vikingos", disponible también en otras plataformas privadas como Amazon Prime Video y My Canal, de Canal+.

Servicios de pago como Netflix, Amazon Prime o Disney+ duplicaron su número de usuarios, de 4,5 millones en 2019 a 8,3 millones en total en 2020, con una media de uso diario de tres horas, frente a las 2:51 horas de 2019.

El año pasado, 44,3 millones de franceses vieron la televisión cada día, durante una media de casi cuatro horas al día, 18 minutos más que en 2019.

El porcentaje de tiempo pasado frente a la televisión subió en particular en la franja de espectadores con entre 15 y 34 años, catorce minutos más hasta alcanzar casi las dos horas diarias.