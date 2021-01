La agencia de BTS invertirá en YG Entertainment, una de las grandes del K-Pop

La banda surcoreana BTS. EFE/EPA/ANGEL COLMENARES/ Archivo

Seúl, 27 ene (EFE).- Big Hit Entertainment, la productora detrás de la banda surcoreana BTS, anunció hoy que planea invertir unos 70.000 millones de wones (unos 52 millones de euros/63 millones de dólares) en una filial de YG Entertainment, una de las tres grandes compañías tradicionales del K-Pop.

En función del acuerdo, Big Hit y su subsidiaria beNX invertirán 30.000 y 40.000 millones wones respectivamente en YG Plus, filial de YG Entertainment, según un comunicado publicado por la agencia detrás del fenómeno global BTS.

El acuerdo permitirá que YG Plus brinde apoyo en materia de distribución y mercadotecnia a Big Hit y garantice a su vez a la primera el acceso a Weverse, la red social creada por Big Hit originalmente solo para sus bandas, lo le permitiría a su vez mejorar la exposición global de sus contenidos.

"Esperamos con buen ánimo la sinergia de YG Plus, que cuenta con una robusta red en campos como la distribución y la producción de merchandising, y de Big Hit y beNX, que son potentes en plataformas y propiedad intelectual", explica el comunicado.

YG es, junto con SM Entertainment y JYP Entertainment, una de las tres grandes agencias y casas de discos fundadas en los noventa en Seúl que cimentaron la popularidad del K-Pop.

Big Hit, fundada en 2005, ha crecido enormemente en los últimos cinco años a lomos del éxito global de la que hasta hace poco era su única banda, BTS, y su beneficio operativo es a día de hoy mayor que el de YG, SM y JYP combinados.

Sin embargo, tras su salida a bolsa el pasado octubre, las acciones de Big Hit han caído un 20 % ante la percepción de que su negocio depende en exceso de BTS.

De hecho, la empresa lleva dos años multiplicando sus inversiones dentro y fuera de Corea del Sur para diversificar su operaciones.