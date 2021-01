José Luis, padre de Marina de 'LIDLT', rompe su silencio y apoya públicamente a Jesús

MADRID, 27 (CHANCE)



Esta tercera entrega de 'La isla de las tentaciones' no está dejando con la boca abierta porque cada vez vemos más espabilados a los concursantes. Si hay dos personas que están siendo protagonistas indiscutibles en esta ocasión, esos son Jesús y Marina, quienes entraban locamente enamorados y quienes están siendo señalados por el ojo crítico de los espectadores del programa.



Marina le echó el ojo a Isaac la primera noche y desde entonces la química y la complicidad ha sido tan arrolladora que en cualquier momento vamos a ver lo inevitable. Algo que ya se imagina Jesús, ya que el día en el que los concursantes tenían que e elegir a los tentadores para darles una cita, la que seguía siendo su pareja no dudó en tontear delante de su novio con el 'Lobo'.



Aunque solamente conocemos a la madre públicamente, ya que estuvo el lunes en el plató del debate de 'La isla de las tentaciones', el padre de Marina, José Luis ha querido mostrar todo su apoyo al novio de su hija por redes sociales y ha colgado una imagen con Jesús con un mensaje muy cariñoso: "Hoy quiero hablar de ti, so volviera a nacer me gustaría ser como tú".



Además, el padre de Marina ha puesto sintonía al storie que ha colgado en su perfil apoyando públicamente a Jesús con una canción de Manuel Carrasco, 'Qué bonito es querer'. Sin duda, se trata de un comportamiento que dice mucho de la concursante ya que puede ser que no le guste lo que está haciendo su hija en televisión y quizás por eso entienda el sufrimiento que va a tener el que fuera su pareja.