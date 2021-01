Jazz, noveno triunfo seguido; pierden Clippers; Wall gana el duelo a Westbrook

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Houston (EE.UU.), 27 ene (EFE).- La jornada de la NBA, que quedó reducida a solo tres partidos, tuvo al Utah Jazz como protagonista al ampliar su racha triunfal y registró además la derrota de Los Ángeles Clippers y el duelo John Wall-Russell Westbrook.

La jornada estuvo impregnada por el recuerdo de los jugadores y exjugadores a la figura del exbase Kobe Bryant, de Los Ángeles Lakers, en el primer aniversario de su muerte.

El pívot francés Rudy Gobert hizo valer su poder dentro de la pintura y con un doble-doble de 18 puntos, 19 rebotes y cuatro tapones, permitieron a los Jazz ganar por 108-94 a los Knicks de Nueva York y ampliar a nueve su racha de victorias consecutivas, la mejor que hay en la NBA.

El ala-pívot Royce O'Neale anotó 20 puntos, ayudando a Utah a superar una noche poco inspirada del escolta estrella Donovan Mitchell, líder del ataque del Jazz, que acabó con apenas nueve puntos tras fallar 12 de 15 tiros de campo, pero capturó ocho rebotes, su mejor marca de la temporada.

Mientras que el veterano base Mike Conley hizo su trabajo también con un gran labor de equipo al conseguir 19 puntos, siete rebotes y cinco asistencias, que también ayudaron al triunfo de Jazz (13-4), la mejor de la División Noroeste, la segunda mejor de la Conferencia Oeste y de la liga, solo superados por Los Angeles Lakers (14-4), que descansaron.

El base Austin Rivers anotó 25 puntos como líder de Nueva York, todos en la primera mitad.

Mientras que el ala-pívot Julius Randle logró un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes, que no impidieron la derrota de los Knicks (8-11), la tercera consecutiva después de haber tenido racha de otros tres triunfos seguidos.

Antes del partido, la organización de los Jazz dio su testimonio de respecto y admiración hacia la figura de Bryant al señalar en su cuenta de Twitter que "Todos tenemos una parte de él que sabemos que nunca olvidaremos".

Como tampoco se olvidaron de luchar y competir Los Angeles Clippers, pero con las bajas de sus dos estrellas y un tercer titular, no pudieron mantener la racha ganadora de siete triunfos consecutivos y perdieron por 108-99 ante los Hawks de Atlanta.

El base Trae Young mostró su mejor inspiración encestadora y con 38 puntos guió a los Hawks al triunfo ante unos Clippers, que llegaron a Atlanta sin sus estrellas, los aleros Kawhi Leonard y Paul George,sometidos a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA, además del base titular Patrick Beverley, lesionado.

El base Reggie Jackson lideró a los Clippers (13-5) con 20 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, mientras que el ala-pívot congoleño Serge Ibaka, llegó a los 15 tantos, que no impidieron la derrota del equipo angelino.

La labor de Ibaka mantuvo en el partido a los Clippers, pero no pudieron superar los 22 puntos que aportó el alero De'Andre Hunter y el doble-doble del pívot suizo Clint Capela que logró 13 tantos, capturó 19 rebotes y puso dos tapones, siendo de nuevo el líder en el juego interior de los Hawks, que usaron sus nuevas camisetas City Edition MLK por segunda vez, en honor al legado del Dr. Martin Luther King, nativo de Atlanta.

Los Clippers sin Leonard y George se quedaron sin la aportación promedio combinada de 50 puntos.

Aproximadamente 1.300 poseedores de abonos de temporada de los Hawks asistieron al partido, menos del 10% de la capacidad del State Farm Arena, de Atlanta. Fue el primer movimiento de los Hawks hacia un regreso gradual de aficionados.

Las lonas continuaron cubriendo los asientos en el costado de la arena detrás de los equipos.

Pero el paso dado por los Hawks es importante de cara a que pueda darse un Partido de las Estrellas el próximo 7 de marzo como quieren hacer los jugadores con carácter benéfico.

Noche de reencuentros, emociones altas, y dureza la que se vivió en el Toyota Center de Houston, donde el club local de los Rockets recibió a los Wizards de Washington, en duelo de equipos perdedores, que protagonizaron uno de los traspasos importantes de la NBA durante el descanso invernal.

Por primera vez los Rockets, que se vieron obligados a traspasar al Westbrook a los Wizards ante la petición del propio jugador, lo tuvieron de rival mientras que al frente de su ataque estaba Wall, el jugador que adquirieron por su salida al equipo de Washington, el pasado diciembre, y ganaron el partido por 107-88, su tercera victoria consecutiva.

Wall, que se enfrentaba a su exequipo, del que no quiso salir, lo sacaron, les recibió con 24 puntos como líder de los Rockets (7-9) que se impusieron por paliza de 107-88 y consiguieron su tercera victoria consecutiva, la mejor racha ganadora en lo que va de temporada, que les acerca a tener marca positiva.

Los ánimos estuvieron siempre caldeados, lo que hizo que Wall y Westbrook (doble-doble de 19 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) recibiesen sendas faltas técnicas por intercambiar insultos.

Mientras que Bradley Beal fue líder de los Wizards (3-10) con 33 puntos.