Georgina Rodríguez, sorprendida por Cristiano Ronaldo en el día de su cumpleaños

MADRID, 27 (CHANCE)



Georgina Rodríguez ha vivido hoy un día de ensueño. La pareja de Cristiano Ronaldo cumplía hoy 27 años y lo cierto es que lo ha celebrado rodeada de amor y de las personas a las que más quieres. Aunque también ha sido un día lleno de sorpresas, ya que según ha expuesto la modelo por sus redes sociales ha recibido muchos regalos. Parece ser que no solamente el futbolista ha querido estar presente en este día tan especial, sino que muchas personas han querido sacarle una sonrisa de oreja a oreja.



Aunque Georgina no ha desvelado públicamente quién ha sido la persona que le ha enviado tantas flores, la modelo ha compartido con todos sus seguidores un vídeo en el que podemos ver cómo su casa estaba llena ramos preciosos. Además, la modelo ha compartido una publicación en su perfil de Instagram donde muestra cómo ha celebrado sus 27 años.



La modelo ha mostrado cómo toda la familia al completo ha soplado las velas y le han mostrado todo el cariño que se merece: "INFINITAS GRACIAS ?? Por tanto amor recibido en el día de hoy y siempre... Por vuestros mejores deseos, por vuestra atención, por los detalles y vuestros mensajes tan amorosos. Soy muy afortunada ?OS QUIERO".



Está claro que Georgina Rodríguez vive en uno de sus mejores momentos personales y también profesionales, ya que lanzará en los próximos días su propia colección de moda, OM by G. Lo cierto es que ha sido una noticia que ha compartido con todos sus seguidores con mucha ilusión ya que se trata de la primera vez que la influencer debute como diseñadora.