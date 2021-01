Georgina Rodríguez celebra, en su mejor momento, su 27 cumpleaños

MADRID, 27 (CHANCE)



Georgina Rodríguez está de celebración. Y es que hoy la modelo cumple 27 años y lo hace en el momento más dulce de su vida. Enamoradísima de Cristiano Ronaldo, volcada en el cuidado de sus cuatro hijos - que sienten auténtica adoración por su mamá - y convertida en la española más influyente a nivel internacional. Todo lo que toca se convierte en oro (o, en su defecto, en tendencia) y coincidiendo con su cumpleaños acaba de anunciar su nueva aventura profesional.



Y es que la de Jaca lanzará, en los próximos días, su propia colección de moda, OM by G. Un espectacular regalo que Georgina, además de hacerse a sí misma - cumpliendo un sueño al debutar como diseñadora - hace a sus millones de fans (concretamente, 23.2 mm en Instagram, y subiendo), que se han tomado la noticia con auténtico furor, pese a que la novia de Ronaldo apenas ha dado detalles de su nuevo y ambicioso proyecto.



Por el momento, se desconoce si OM by G se trata de una colección cápsula creada por la bailarina para alguna de sus firmas fetiche - como Prada o Gucci - o si es en sí misma una marca de moda; lo que si parece es que se tratará de una colección con la que la propia Georgina se identifica totalmente: prendas cómodas y deportivas con un punto sexy, como ella misma, que no ha dudado en desatar la locura entre sus fans al mostrar un pequeño adelanto a través de su cuenta de Instagram, posando con un chándal en color crema que se trataría de una de los looks estrella de su marca.



En cuanto a lo personal, 2021 podría ser el año de la esperadísima boda de la española y el astro del balón, más enamorados que nunca después de cinco años de relación en los que apenas se han separado. Haciendo gala del dulce momento que están viviendo, Georgina compartió anoche la cena romántica con la que, en la intimidad, celebraron su 27 cumpleaños antes de que esta mañana Cristiano le mandase un inmenso ramo de rosas rojas, una preciosa sorpresa que ha dejado sin palabras a la influencer.



El futbolista, por su parte, poco dado a mostrar sus sentimientos en público, ha roto con su habitual discreción para felicitado en redes sociales - donde tiene nada menos que 257 millones de seguidores - a Georgina con un simple "Felicidades al amor de mi vida" y una fotografía en la que la pareja posa relajada.