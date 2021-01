Fútbol/Premier.- (Crónica) El United cae en casa contra el colista y deja escapar el liderato

Tuchel se estrena con el Chelsea con un insípido empate



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Manchester United firmó un sorprendente tropiezo (1-2) este miércoles ante el colista de la Premier League, el Sheffield United, para dejar escapar el liderato del campeonato en un partido de la jornada 20, mientras que el Chelsea fue incapaz de ganar como local en el estreno del técnico Thomas Tuchel.



En Old Trafford, el United mereció mejor suerte aunque no tuvo más remedio que ver cómo su rival conquistaba su tercera victoria de la temporada haciendo un enorme favor al City, que sigue líder con un partido menos. Los de Pep Guardiola golearon al West Brom el pasado martes (0-5) demostrando que están más fuertes que su vecino.



Kean Bryan abrió la cuenta para el Sheffield mediada la primera parte, pero Harry Maguire igualó la cotienda pasada la hora del encuentro. El gol parecía que daría alas a un United que -por contra- tuvo que sufrir en el tramo final. El tanto del triunfo visitante llevó la firma de Oliver Burke, aunque su disparo golpeó en un defensa local y en el larguero.



Por su parte, el Chelsea no pasó del empate sin goles ante el Wolwehampton, donde debutó el jugador cedido por la Real Sociedad, Willian José, en un partido que supuso el debut oficial de Thomas Tuchel como técnico de los londinenses. El punto deja al conjunto 'blue' en la octava posición, a cinco unidades de los puestos europeos.



En otros partidos de este miércoles, el Burnley remontó al Aston Villa en cinco minutos (3-2) y coge aire en la parte baja de la tabla con nueve puntos de renta. Además, el Everton empató (1-1) con el Leicester City gracias a un golazo del exmadridista James Rodríguez a la media hora del choque disputado en Goodison Park. El colombiano marcó con la pierna diestra desde fuera del área tras golpear al palo.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 20.



-Miércoles.



Burnley - Aston Villa 3-2.



Chelsea - Wolverhampton 0-0.



Brighton - Fulham 0-0.



Everton - Leicester City 1-1.



Manchester United - Sheffield United 1-2.



-Jueves.



Tottenham - Liverpool 21.00.



-Martes.



Crystal Palace - West Ham 2-3.



Newcastle - Leeds United 1-2.



Southampton - Arsenal 1-3.



West Bromwich - Manchester City 0-5.