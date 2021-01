Fútbol/Copa.- José Juan: "Ha sido la semana con más entrevistas de mi vida"

"Afrontamos el partido del Athletic de la misma forma: ilusión y moral"



El portero del Alcoyano José Juan Figueiras aseguró que ha sido "la semana con más entrevistas" de su vida después de eliminar al Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y explicó que sigue "disfrutando" de todo lo que han vivido estos días, además de desvelar la receta para ganar al Athletic y jugar los cuartos es "ilusión y moral".



"Ha sido la semana que más entrevistas me han hecho en mi vida, ¡lo que puede cambiar con un partido de fútbol! Es alucinante pero lo llevo muy bien, estoy muy contento y encantado de atender a todo el mundo. La verdad es que estoy disfrutando mucho estos momentos", indicó José Juan en una entrevista a Europa Press.



El portero, de 42 años recién cumplidos, fue uno de los artífices del triunfo del Alcoyano, que apeló a su épica para tumbar al Real Madrid en la prórroga y con un jugador menos. La hazaña ha revalorizado la figura de un guardameta que ha vivido de todo en el mundo del fútbol.



"Está claro que lo vivido ante el Madrid queda para siempre, lo pondría entre las tres fotografías de mi carrera deportiva junto con los ascensos -con Elche y Granada- y el debut en Primera División con el Celta de Vigo. Es un momento que no olvidaremos nunca en Alcoy", añadió.



El cancerbero gallego desveló que la camiseta amarilla que utilizó en el partido contra el equipo de Zinédine Zidane la guarda como un tesoro. "La camiseta del partido contra el Real Madrid me la quedo para mí. La tengo bien guardada. Esa me la está pidiendo todo el mundo pero es un gran recuerdo y prefiero que sea así. También me llevé la de Courtois, hablamos con el Madrid antes del partido para elegirlas y elegí la suya", añadió José Juan.



Pese al éxito del club alicantino, José Juan dijo que "no se puede comparar a un título". "Son cosas distintas, yo creo que no es comparable. Es una sensación increíble eliminar a un todo un Real Madrid en Copa siendo un equipo de Segunda B, pero no se puede comparar. Un título es un título", manifestó.



En otras cuestiones, el portero lucense destacó que siempre se ha considerado un "trabajador del mundo", y que sus valores son los de sus padres. "Tengo unos valores que me han transmitido mis padres, educación y respeto, ese es mi lema, y así trato de inculcárselo a mis dos hijos. Educarles como me educaron mis padres a mí", confesó.



"TENDREMOS NUESTRAS OPCIONES"



En relación al partido de este jueves contra el Athletic Club, que vive días de color de rosa desde la llegada de Marcelino García Toral al banquillo, José Juan no tiene dudas de la dificultad de la empresa, pero confía en poder volver a firmar un nuevo 'alcoyonazo'.



"Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, un equipo que está es un muy buen momento y que viene de golear y ganar la Supercopa. Pero nosotros afrontamos la eliminatoria con mucha ilusión, tenemos claro que será un partido complicado pero tendremos nuestras opciones. Lo encaramos con moral, con ilusión y de la mejor manera", sentenció.