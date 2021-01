Fútbol/Copa.- Iraola: "A partir del minuto 60 nos faltaron piernas, pero hemos hecho un buen partido"

27/01/2021 Andoni Iraola, presidente del Rayo Vallecano DEPORTES RAYO VALLECANO



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, felicitó a sus jugadores pese a la derrota contra el FC Barcelona (1-2) en los octavos de final de la Copa y reconoció que "a partir del minuto 60" les faltaron "piernas" para medirse a un equipo como el blaugrana.



"Hemos hecho un buen partido, quizá a partir del minuto 60 nos estaban faltando piernas. Al bajar nuestra presión han podido dar los pases con más tranquilidad. Está claro que el Barça te exige mucho y no te queda otra que aguantarles el ritmo si quieres competir. Los jugadores están cansados y veremos cómo recuperan para el domingo", apuntó Iraola.



"Queríamos darle continuidad a lo que ha sido nuestra apuesta por la Copa, jugadores que no han jugado tanto o han estado fuera, que tuvieran minutos. Cuantos más sumemos para los próximos partidos de Liga, mejor", añadió el preparador rayista, que lamentó no haber "disfrutado" del choque de esta noche con los aficionados franjirrojos.



"Hemos pensado que si hubiera habido gente le habría dado impulso a los jugadores y lo habríamos disfrutado todos. Espero que en casa lo hayan podido disfrutar, aunque nos hubiera gustado pasar", sentenció Iraola, que prefirió no darle más importancia a las expulsiones.



"Últimamente ha habido muchas expulsiones en el cuerpo técnico, pero para mí el arbitraje de hoy ha sido de mucho nivel (...) Nosotros quisimos ir siempre a por el partido, a nuestra manera, y en ese momento con el 1-0 era demasiado pronto para meternos todos atrás. Es nuestra forma de jugar y para ganarle a un equipo que es mejor que tú tienen que pasar muchas cosas", sentenció.