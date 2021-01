Fútbol.- José María Giménez: "Tenemos un grupo con muchísimos líderes y de capitanes sin brazalete"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, celebró el pasado 12 de enero 200 partidos como rojiblanco, un periodo en el que ha acumulado "muchas cosas vividas" y en el que le ha servido para ser uno de los capitanes de un equipo que cuenta "con muchos líderes".



"Han sido muchas cosas vividas, con momentos buenos, malos, mucho sacrificio. Es algo que me llena de orgullo y me emociona", subrayó Giménez en declaraciones facilitadas este miércoles por los medios de club como homenaje a su simbólica cifra.



El central llegó al Atlético "muy 'chico'", con tan sólo 18 años en 2013, pero casi ocho años después es uno de los 'jefes' del vestuario. "Tener el estatus de capitán es para mí muy importante, pero por suerte tenemos un grupo con muchísimos líderes, de capitanes sin brazalete, y eso ayuda muchísimo a que uno le sea más fácil serlo", expresó.



En un vídeo, el sudamericano repasa alguno de los momentos más recordados, como el de su llegada, "uno de los días más bonitos y tan esperado" porque significaba que cumplía "el sueño de todo jugador de Sudamérica de venir a Europa". "Fue tocar el cielo con las manos", confesó.



En la temporada 2013-2014 vivió la conquista del título liguero, un éxito del que no participó demasiado en el campo porque sólo jugó "dos partidos, uno en Copa y otra en Liga", pero que celebró como el resto porque se sentía "parte del grupo".



"Ese equipo tenía muchos jugadores de jerarquía y Miranda y Godín tuvieron un año increíble, admirable totalmente. Me acuerdo que aprendí muchísimo de lo que quería el entrenador y ese año me sirvió mucho de aprendizaje", añadió Giménez.



En este sentido, tuvo palabras de recuerdo para su compatriota. "Diego fue una de las personas que más me ayudó y del que aprendí muchísimo. Cuando me entero que sale del club lo primero que le digo es que me deje el '2'. Es un número importante porque el anterior que lo llevó fue un jugador que hizo historia y es muy querido y recordado, uno siente una pequeña presión por llevarlo", apuntó.



El internacional también rememora el día de la conquista de la Liga Europa en 2018. "Fue un día muy importante porque era mi primer título que ganaba compitiéndolo dentro de la cancha. Pasé muchos nervios los días previos, habíamos quedado eliminados de la 'Champions' y nos habían criticado muchísimo, pero el equipo salió adelante con la unión que tiene", apuntó.



"Agradecer a la gente que está en los momentos malos y por la paciencia, y transmitirles que cuando a uno le toque estar en el campo va a jugar como un atlético más siempre. El Atlético es mi casa y la voy a defender como lo que es", sentenció.