Fútbol.- El Real Madrid cede a Martin Odegaard al Arsenal hasta final de temporada

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid confirmó este miércoles la cesión hasta el final de esta temporada 2020-2021 del centrocampista Martin Odegaard al Arsenal inglés, equipo en el que el noruego intentará tener los minutos que había dejado de tener con Zinédine Zidane.



"El Real Madrid CF y el Arsenal FC han acordado la cesión del jugador Martin Odegaard hasta el final de esta temporada", indicó el club madridista en un escueto comunicado para despedir al joven futbolista que no pudo tener continuidad tras un inicio de campaña en el que parecía que sería importante.



El jugador de 22 años fue el único 'fichaje' que tuvo Zidane para afrontar esta campaña después de que el 13 veces campeón de Europa decidiese no prolongar su cesión en la Real Sociedad donde estaba viviendo una nueva cesión desde que fuese fichado con 16 años al Stromgodset de su país.



Sin embargo, sin hueco en una plantilla estelar y por su juventud, fue cedido a la Eredivisie neerlandesa donde fue creciendo en las filas del Vitesse y del Heerenveen para retornar a España con destino a San Sebastián y más maduro y experto.



Zidane comenzó contando con Odegaard y fue titular en los dos primeros partidos ante la Real y el Betis. Luego una lesión muscular cortó su progresión y tras volver a tener minutos, sufrió otro problema físico y ya desapareció de las alineaciones. Así, desde que jugase una veintena de minutos en la derrota a finales de noviembre ante el Alavés, sólo había tenido cinco, ya en 2021, ante el Celta el pasado 2 de enero.



El noruego, que compartirá vestuario ahora con Dani Ceballos, otro cedido por el Real Madrid en el club londinense, destacó en la web oficial de su nuevo club la importancia del entrenador 'gunner' Mikel Arteta.



"Hablé con él antes de venir aquí, por supuesto, y eso fue muy importante para mí. Parece un gran entrenador y me gustaron sus ideas, la forma en que ve el fútbol y también la forma en que es. Me dio una gran sensación y para mí fue importante venir aquí. Fue crucial", admitió.



El internacional apuntó que cuando uno va "a un lugar nuevo" trata de asegurarse que vaya a estar "bien" y a que "haya un plan". "Creo que todo aquí parece estar bien", subrayó. "Me gusta el club y siempre me gustó la forma en la que quiere jugar. Creo que es un equipo que realmente me viene bien. Así que creo que es una buena combinación", sentenció.



Por su parte, Arteta celebró la llegada del joven centrocampista. "Es genial que nos hayamos asegurado de que Martin venga con nosotros hasta el final de la temporada. Es un jugador que todos conocemos muy bien y, aunque es todavía joven, lleva un tiempo jugando al máximo nivel. Martin nos brindará opciones ofensivas de calidad y estamos muy emocionados de integrarlo en nuestros planes de aquí a mayo", afirmó el técnico vasco.