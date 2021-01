Fútbol.-El Barça ataja por Vallecas a cuartos de Copa

Messi y De Jong remontan al Rayo en la segunda parte tras perdonar en la primera



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona remontó (1-2) al Rayo este miércoles en el Estadio de Vallecas para sellar su pase a cuartos de final de la Copa del Rey, un buen partido azulgrana que se complicó por la falta de puntería y el tanto local de Fran García, al cual respondieron Messi y un De Jong sobresaliente.



Los de Ronald Koeman espantaron el fantasma de otra prórroga y atajaron una ronda más en busca del título copero. Messi volvió al once tras su sanción por la Superopca pero quien hizo de todo fue De Jong. El holandés, que crece y con él su equipo, estuvo en ambos goles y demostró físico y calidad para tirar del Barça



La falta de puntería pudo complicarle la visita a Vallecas a un Barça que sin mucho brillo tuvo buenas ocasiones en el primer tiempo. El Rayo quiso ser fiable y lo fue, pero se dejó huecos ante un buen despliegue de Messi, De Jong, Riqui y Busquets. El centro del campo fue la mesa de reunión de ambos equipos y el Barça tuvo además a Trincao por banda derecha con ganas de triunfar.



El portugués es quizá la mayor decepción en cuanto adaptación al proyecto de Koeman y ante el Rayo aprovechó para enseñar su casi olvidado uno contra uno. Así generó la más clara azulgrana, con una carrera que le llevó solo ante Dimitrievski. En la definición falló, cuando pudo asistir a Messi o Riqui, solos para rematar, pero volvió a intentarlo para casi forzar un penalti.



El Rayo apretó para complicar las cosas a los de Koeman y logró momentos de tranquilidad, pero sin duda Dimitrievski tuvo más trabajo que Neto. Riqui y De Jong se encontraron además con la madera, al igual que Messi en la reanudación. El Rayo volvió a salvarse, en una sucesión de llegadas visitantes por una defensa muy adelantaba que comenzaba a regalar en exceso.



Los de Iraola esquivaron el gol y demostraron más pegada que su prestigioso rival, llevando su momento al tanto de Fran García, jugador cedido por el Real Madrid. El Rayo abrió la lata pero también metió más madera en el Barça, con el triple cambio y entrada de Dembélé, Pedri y Alba. Aún emparejando cromos, el Rayo falló de nuevo a su espalda, en el pase en largo de De Jong.



Griezmann lo corrió para asistir a Messi, que empató a placer (1-1). El Rayo siguió fiel a su intención y 10 minutos después volvió a encajar por un balón a la espalda, esta vez con Alba mejorando a Junior y su pase de gol a un De Jong que no se cansa de subir a rematar. Pudo sentenciar Messi pero cumplió el Barça ante un Rayo que se centra ya en su intento de volver a Primera.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO, 1 - FC BARCELONA, 2. (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Iván Martos (Isi, min.84), Catena, Saveljich, Mario (Advíncula, min.84), Fran García, Comesaña, Trejo, Joni Montiel (Álvaro, min.57), Andrés Martín (Antoñín, min.71) y Qasmi (Mario Suárez, min.71).



FC BARCELONA: Neto; Mingueza, Lenglet, Araujo, Junior (Jordi Alba, min.68); Busquets, De Jong, Riqui Puig (Pedri, min.68); Trincao (Dembélé, min.68), Messi y Griezmann (Braithwaite, min.85).



--GOLES:



1 - 0, min.63, Fran García.



1 - 1, min.70, Messi.



1 - 2, min.80, De Jong.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó a Comesaña (min.10), Trejo (min.54) y Mario Suárez (min.89) por parte del Rayo. Y a Dembélé (min.73), Braithwaite (min.91) y Mingueza (min.95) en el Barça.



--ESTADIO: Estadio de Vallecas.