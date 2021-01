Font: "Éric García podría venir ahora por 3 millones y pedimos su fichaje"

El candidato a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona Victor Font. EFE/Alejandro García/Archivo

Barcelona, 27 ene (EFE).- El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font explicó que su equipo de trabajo ha hecho gestiones y "Éric García (Manchester City) podría venir ahora por 3 millones de euros" y por eso pide "su fichaje a la Comisión Gestora".

"Después de las gestiones que hemos hecho sabemos que el Manchester City pide 3 millones de euros fijos más variables y que estaría dispuesto a no percibir estas cantidades hasta el 2022", añadió en este sentido Font en una rueda de prensa que ofreció en su sede electoral del Olivia Balmes Hotel de Barcelona.

El coste que tendría el fichaje para el Barcelona en este curso 2020-2021 sería, según el candidato, de "tan solo 230.000 euros" en concepto de amortizaciones.

Así, Font consideró la incorporación del central Éric García como "posible económicamente" y pidió "a la Comisión Gestora que lo incorpore esta semana" antes de que se cierre el mercado de invierno.

"Nuestra estructura deportiva está trabajando en hacer más fácil el trabajo de Ronald Koeman, en este club no hay años de transición y Éric García es una de las peticiones más importantes del entrenador y de nuestra estructura deportiva", argumentó Font para traer inmediatamente a un jugador que queda libre el 30 de junio.

Además el candidato dijo que el central, criado en La Masia, "está loco por venir y estaría dispuesto a no cobrar este curso para fichar por el Barça".

Por otro lado, para reestructurar la grave situación económica del Barcelona, Font explicó que será necesario "hacer una medida impopular como rebajar la masa salarial de los jugadores".

E insistió: "Los gastos se deberán controlar mucho y se ha acabado lo de hacer grandes gastos en salarios de jugadores. Queremos jugadores comprometidos con el club y que su sueldo sea racional".

Respecto a las informaciones que han aparecido durante los últimos días sobre Leo Messi que supuestamente lo acercarían al Paris Saint-Germain, Font dijo que "Messi ha explicado que lo que le interesa es un proyecto deportivo ganador y no el dinero y que ahora quiere centrarse en ganar y tomará la decisión sobre su continuidad a final de temporada".