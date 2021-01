España suma 40.285 casos y 492 muertes y alcanza un máximo de incidencia

Una sanitaria toma una muestra a un vecino durante un cribado masivo. EFE/Pablo Martín/Archivo

Madrid, 27 ene (EFE).- España marcó este miércoles otro récord de incidencia de la tercera ola de la covid-19, al llegar a los 900 casos de media por cien mil habitantes en los últimos 14 días, además de notificarse otros 40.285 contagios y 492 muertes más en 24 horas.

Desde que comenzó la pandemia, 2.670.102 personas se han contagiado en España y 57.291 han muerto.

Los 30.789 enfermos hospitalizados ocupan el 24,03 % de las camas, una tasa que roza de media ya el 42 % en las unidades de cuidados intensivos, algo preocupante especialmente en las regiones de Valencia (este), con prácticamente el 63 %, y Madrid, Castilla-La Mancha (centro), Extremadura (oeste) y La Rioja (norte), todas por encima del 50 %.

Respecto a la incidencia, seis de las 17 regiones españolas superan el millar de casos: Castilla-La Mancha, Castilla y León (centro), Valencia, Extremadura, Murcia (sureste) y La Rioja.

España, con 900 casos por cien mil habitantes, sigue a la cabeza en incidencia epidémica entre los países europeos occidentales más poblados, por delante del Reino Unido (788,8), Francia (407,9), Italia (302,7) y Alemania (250,4).

En estos momentos, el país está en lo más duro de la tercera ola del contagio, con cifras de nuevos casos, muertes y ocupación hospitalaria que no se conocían desde la primavera pasada, en los momento más graves de la crisis sanitaria tras estallar la pandemia.

Los responsables sanitarios temen un colapso hospitalario si la tendencia alcista no se frena rápidamente. Aunque la incidencia sigue subiendo, el ritmo se ha ralentizado desde hace varios días; la incidencia acumulada se situó el lunes pasado en 884 casos; y el martes, en 893,9.

Las autoridades regionales españolas han endurecido drásticamemente las limitaciones de la movilidad de personas, las relaciones familiares y sociales y los horarios comerciales y de hostelería, según las facultades que les concede el decreto gubernamental que regula el actual estado de alarma.

RETRASOS DE VACUNACIÓN

"El objetivo urgente y prioritario es frenar el virus desde la cogobernanza" entre el Ejecutivo nacional y las autoridades regiones, insistió la nueva ministra española de Sanidad, Carolina Darias, que sustituyó en el cargo hoy a Salvador Illa, que será el candidato socialista a presidente regional de Cataluña en las elecciones autonómicas del 14 de febrero.

Darias anunció que continuará con "la senda trazada" por su predecesor -muy criticado por la oposición de derechas-, con el refuerzo de "la cooperación y las decisiones compartidas" con las regiones.

Sobre el proceso de vacunación, que comenzó el 27 de diciembre en España, dijo que es "largo y complejo".

En las últimas semanas España, como otros países de la Unión Europea, ha tenido problemas de suministro de vacunas, al no llegar todas las dosis previstas.

La región de Madrid suspenderá al menos durante esta semana y la siguiente la administración de primeras dosis, y Cataluña también la retrasará desde el lunes próximo, si no llegan más remesas, tras los problemas esgrimidos por las farmacéutica Pfizer, Moderna y también AstraZeneca para cumplir con los suministros acordados con la Comisión Europea.

Más de 1,35 millones de personas han recibido en España (47,3 millones de habitantes) al menos la primera de las dos dosis necesarias de la vacuna; de ellas, 173.066 han completado las dos inyecciones, según el Ministerio de Sanidad